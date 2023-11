Gigio Donnarumma, lo sfogo sul Milan: "Cosa mi è successo dopo la partita"

13 novembre 2023 a

a

a

"Contestazione a San Siro? Non è stato facile a ottobre 2021 e non lo è stato ora. In campo cerchi di non farti distrarre da niente, di dare tutto quello che hai per la squadra ma sicuramente dopo la partita ne risenti, scarichi le emozioni. In campo, però, su questo sono cresciuto molto". Così Gianluigi Donnarumma, portiere del PSG, durante la cerimonia di premiazione della "Hall of Fame del Calcio Italiano" su Rai2, torna sulla sfida al Milan di Champions League nel quale è stato contestato dai suoi ex tifosi rossoneri.

Poi parla dei prossimi impegni della Nazionale: "Abbiamo due partite importanti, le viviamo con serenità. Lavoriamo bene con il mister, c’è un gruppo forte, disponibile, che si allena bene. La mentalità farà la differenza: dobbiamo stare sereni, fare quello che facciamo in allenamento e andrà tutto bene".

Doppia umiliazione a San Siro per Donnarumma: attenzione a questo numero, "71" | Guarda

E di Gigio Donnarumma ha parlato anche il capo delegazione della Nazionale, Gianluigi Buffon: "Non gli consiglio nulla perché sta facendo tutto molto bene. Posso solo dirgli di non accontentarsi guardando quelli che stanno davanti, che in carriera hanno fatto di più buttando il cuore oltre l’ostacolo emulando o superando chi ci sta davanti". L’ex bandiera bianconera, poi, parla della squadra azzurra e del proprio apporto. "Il contributo che io posso dare è il sentore di ciò che percepiscono loro. Li vedo sicuri e sereni, vedo la loro applicazione e la loro caratura tecnica e un ulteriore elemento di convinzione lo ritrovo nel mister. Con lui avremo molte più cartucce da sparare nel momento giusto".