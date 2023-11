Panatta, attacco in diretta contro Djokovic: "Lo fa sempre, ma Sinner..."

15 novembre 2023 a

Jannik Sinner è passato anche contro Nole Djokovic nel secondo match delle Nitto Atp Finals, dopo aver battuto Stefanos Tsitsipas domenica. Nel match di martedì contro il serbo, il numero uno al mondo ha chiesto toilet break all’inizio del secondo set, dopo aver perso il primo per 7-5. Un risultato arrivato dopo la super prestazione di Singer, che nell’ultimo game del primo set ha ribaltato il risultato da 40-0 per Djokovic, mettendolo in forte agitazione.

Panatta contro Djokovic: “Ci avrei scommesso, suo atteggiamento non mi piace per niente”

Il gesto di andare al bagno all’inizio del secondo set, poi vinto al tiebreak, non è piaciuto all’ex tennista Adriano Panatta: "C'avrei scommesso che chiedeva la pausa per spezzare il ritmo — le parole dell’ex campione del Roland Garros 1976 in diretta dai microfoni Rai — lo fa sempre. Ma comunque guarda, a Sinner gli fa un baffo: lui sta li tranquillo”. Djokovic ha poi richiesto anche l'intervento del fisioterapista in campo, lamentando problemi alla cervicale. "Questa è la seconda fase, prima la pipì poi il fisioterapista — ha aggiunto Panatta — Le prova tutte... A me questo atteggiamento non piace per niente”.

Jannik Sinner, tam-tam impazzito dopo il trionfo: cosa può accadere nel 2024

Il pronostico azzeccato di Panatta davanti all’amico Bertolucci

Alla fine l’ex tennista ha potuto godersi Sinner, vincitore a fine match. Lo stesso che aveva pronosticato come vincente a “La telefonata”, il podcast originale di Fandango Podcast per Il Tennis Italiano, in cui con Paolo Bertolucci racconta le Atp Finals di Torino.“Capaci tutti di parlar dopo — dice Panata all’ex compagno di Coppa Davis — Per me vince Sinner, sono più ottimista di te, come quando eravamo una coppia in doppio: allora chi giocava meglio ero io, chi serviva meglio ero io, la risposta alla pari, la mia volée e il mio smash erano migliori, ero anche più elegante. Non voglio parlare, poi, della parte estetica, perché lì non c’era proprio paragone”.