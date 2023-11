Jannik Sinner, la frase pesante di Djokivic: "Tifare per lui? Non lo guarderò"

16 novembre 2023 a

a

a

Novak Djokovic batte Hubert Hurkacz nel suo ultimo incontro del gruppo verde delle Atp Finals di Torino. Il serbo, numero 1 del mondo, sconfigge il polacco, numero 9 del ranking Atp ed entrato nel torneo per il forfait di Stefanos Tsitsipas, con il punteggio di 7-6 (7-1), 4-6, 6-1 dopo due ore e cinque minuti di gioco. Per passare in semifinale Djokovic deve sperare che il già qualificato Jannik Sinner, numero 4 del mondo, sconfigga il danese Holger Rune, numero 8 del ranking.

I due giocheranno stasera alle 21. "Sono contento di aver finito il gruppo con la vittoria, ora non dipende da me la qualificazione alle semifinali. È l’unico torneo nel nostro sport con questo formato, ma è così. Oggi sapevo che sarebbe stata una partita difficile, lui non aveva niente da perdere", ha aggiunto successivamente Djokovic intercettato ai microfoni di Sky Sport. E ancora: "Oggi mi ha fatto piacere giocare contro Hubert che è un bravissimo ragazzo -aggiunge il 36enne serbo dopo il match-. In campo però non amo affrontarlo perché riesce a mettermi sempre in difficoltà con il servizio: è davvero difficile rispondere. Qui a Torino giochiamo a quasi 300 metri di altitudine e se servi bene hai un grandissimo vantaggio. Ha servito in maniera incredibile, ma alla fine ha avuto un calo nel terzo set e ho ottenuto una buona vittoria".