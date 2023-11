Bobo Tv, Vieri: "Ecco i messaggi vocali". Bomba su Adani, Cassano e Ventola

17 novembre 2023 a

"La Bobo TV non esiste più, oggi c'è la Bobo Vieri TV”, è stato l’attacco di Lele Adani pochi giorni fa, che insieme a Nicola Ventola e Antonio Cassano avevano rilasciato un comunicato spiegando le ragioni dell’addio dal format ideato da Christian Vieri.

Lo stesso ex attaccante dell’Inter che nella giornata di giovedì ha fatto sapere attraverso il suo avvocato di ricorrere a vie legali in caso di contenuti apertamente diffamatori, offensivi e denigratori dell’immagine privata e pubblica di esso stesso. Venerdì, poi, è comparsa una storia sul profilo Instagram, in cui ha parlato in prima persona e vuota il sacco: "Mi mandarono tre messaggi vocali e non si sono più presentati — ha esordito — In questi giorni hanno parlato in tanti, tranne il sottoscritto. Questo sarà il mio primo e unico commento su questa situazione".

Vieri: “Abbandonato dai miei amici a poche ore dalla puntata”

Secondo il racconto dei fatti di Vieri "il 31 ottobre ho avuto un diverbio con Lele sulle strategie social future della Bobo TV — le sue parole —. Poi tutto è finito lì è non è stato scritto più niente da parte di nessuno". Tre giorno dopo, a poche ore dal live della puntata, “Lele, Antonio e Nicola mi hanno comunicato con tre vocali che non si sarebbero presentati — ha aggiunto Vieri ribaltando tutto —. Mi sono trovato in grandissima difficoltà e in un angolo. Da quel momento per me è finito tutto". Vieri ha cercato di tirare in ballo Adani, che dei tre è stato quello che si è esposto pubblicamente di più: "Sento parlare di rispetto per la gente e di tanto altro, ma in quel momento i miei tre amici mi hanno lasciato solo”.

Vieri: “Andato avanti per chi mi seguiva

Poi l’ex attaccante dell’Inter aggiunge: ”Ho pensato di non fare la diretta, però chi mi era vicino mi ha fatto capire che la Bobo TV ha il mio nome, che c'erano persone in Plb World che avevano prenotato per godersi una serata in compagnia o che avevano fatto l'abbonamento al canale – ha concluso nella sua storia –. Quindi mi sono convinto nonostante l'umore, ad andare in onda con il sorriso ripartendo da zero. Era giusto così perché i professionisti si comportano in questo modo. Buona serata”. Si attende il prossimo capitolo della vicenda.