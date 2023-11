Sinner, le clamorose parole di Rune dopo il ko: "Cosa ti auguro"

18 novembre 2023 a

E' considerato un saltimbanco, Holger Rune. E con Jannik Sinner non è mai corso buon sangue, anche per le sceneggiate in campo che hanno spesso distratto e innervosito il tennista azzurro.

La maturazione dell'altoatesino però ormai è completa e lo certifica la bella vittoria alle Atp Finals di Torino che lo ha spedito con autorità alle semifinali, dove oggi alle 14.30 il russo Daniil Medvedev, un'altra delle sue "bestie nere". Ma forse qualcosa è cambiato.

Di sicuro, anche Rune al di là delle intemperanze (spesso studiate) ha dimostrato dopo il ko con l'irresistibile Jannik una forma di equilibrio fin qui sconosciuto. "Grande battaglia come sempre, Jannik - ha scritto in una storia su Instagram -. Mi piacciono partite come questa. Ti auguro il meglio per le finali. Allo stesso tempo voglio ringraziare tutti gli italiani per non avermi fatto sentire indesiderato. Siete stati una grande e appassionata folla anche se stavo giocando contro il vostro eroe nazionale. Grazie". Chapeau.

Ora la testa di Sinner, alle prese con qualche dolorino alla schiena (niente di preoccupante, ha sottolineato il "rosso" allontanando i timori dei tifosi azzurri che stanno rendendo il palazzetto di Torino una bolgia), è tutta per Medvedev. Dopo la sconfitta rimediata contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, il russo in conferenza stampa ha parlato del suo prossimo avversario: "In questo momento Jannik è in gran forma e i recenti risultati lo dimostrano. In campo lui è in grado di qualsiasi colpo. E' bravo nel serve and volley ma allo stesso tempo è solido da fondocampo. Sa usare la smorzata e lo slice: per questo è un top player". Daniil ha perso gli ultimi due confronti con l'italiano, a Pechino e a Vienna. "Qui a Torino Sinner sta giocando in modo fantastico. Però ha già perso due set. Quindi, proverò a giocare come chi ha vinto qui alle Finals i set contro di lui. Dovrò giocare al massimo del mio livello e decisamente meglio rispetto alla gara di oggi".