Jannik Sinner? "Devi ritirarti": il folle attacco, chi si scatena contro il campione

È l'uomo del momento, Jannik Sinner. Agli Atp Finals di Torino si gioca la semifinale contro Daniil Medvedev, una semifinale che ha guadagnato sul campo, battendo anche Holger Rune nel terzo match del girone, quando l'accesso al turno successivo era già certo. Insomma, il tennista altoatesino ha onorato lo sport: si è battuto con tutte le sue forze e ha vinto anche quel match al terzo set.

Durante la partita col danese, Sinner ha accusato dei problemi alla schiena: continuava a toccarla, in alcune circostanze la sofferenza era evidente, tanto che Adriano Panatta nel corso della telecronaca ha anche ipotizzato che se il match fosse stato a Dubai e non a Torino, Jannik si sarebbe ritirato. Questo anche perché, come detto, la qualificazione era già in cassaforte.

E invece Jannik ha tirato dritto. Ha vinto sul campo. Una scelta che gli fa enorme onore. Eppure, incredibile ma vero, c'è chi lo ha criticato in modo feroce proprio per il fatto di non essersi ritirato, un ritiro calcolatore ed utilitaristico. Ovviamente a scatenarsi contro il tennista 22enne sono stati i soliti noti sui social: "Ritirati", "Perché non ti sei ritirato?", "Ma cosa stai facendo?". Questi alcuni dei commenti che si leggevano qua e là, tra X e Facebook. Già, secondo loro Sinner avrebbe dovuto mollare e preservarsi in vista della semifinale, eliminando tra l'altro Djokovic dal torneo proprio in favore di Rune. Insomma, Jannik avrebbe falsato gli Atp Finals. Eppure secondo alcuni ha sbagliato a non farlo. Una totale assurdità.