Jannik Sinner contro Medvedev, come sorprendono il padre in tribuna: una foto pazzesca

Il momento. Il gran momento. Jannik Sinner in campo contro Daniil Medvedev alle semifinali degli Atp Finals di Torino, penultimo atto del torneo in cui si sfidano i primi otto tennisti al mondo. Una cavalcata strepitosa, fino ad ora, quella del tennista altoatesino, che ha vinto tutte le tre partite disputate e, soprattutto, il match con Novak Djokovic, piegato per la prima volta in carriera.

Per Sinner, oggi numero quattro al mondo nella classifica Atp, potrebbe essere la definitiva consacrazione. L'Italia si stringe attorno al campione e si piazza davanti alla tv, dove le sue partite stanno facendo registrati ascolti stellari. Certo, la stella di Jannik era già nata da tempo, ma ora sembra brillare come non mai.

La tensione è enorme, così come sempre accade su un campo da tennis, forse il più mentale degli sport che esista. Una tensione che coinvolge in primis Jannik, il pubblico a casa e di Torino. E anche ovviamente il padre del tennista, Hanspeter Sinner, che fa parte dello staff di Jannik, per il quale fa il cuoco. Hanspeter, va da sé, era sugli spalti a Torino per seguire il match con Medvedev. E proprio nei primissimi istanti della partita le telecamere di Rai 2 hanno indugiato sul suo volto. Un volto che la dice lunghissima sulla tensione, pazzesca, che lo attraversava in quegli istanti. Il frame, infatti, ha subito preso a rimbalzare sui social: il volto tirato, pieno di speranza, quella mano al collo come per prendere aria. Si suda. Si fatica. Si lotta contro una tensione, forse, mai conosciuta prima.