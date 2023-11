Jannik Sinner? "Una volta entrati in stanza sono iniziati i guai": il retroscena decisivo

20 novembre 2023 a

All'ultimo atto, Jannik Sinner si è dovuto arrendere a un immenso Novak Djokovic: il serbo vince per la settima volta gli Atp Finals, ed è record assoluto. La finalissima di Torino è stata dominata da Nole, ma a Sinner resta comunque un torneo straordinario. Il futuro è tutto suo. E lo ha confermato anche lo stesso Djokovic.

Il serbo, tra l'altro, deve anche ringraziare l'altoatesino: se contro Rune si fosse prestato al "biscottone", Jannik avrebbe eliminato Nole dal torneo, precludendogli la vittoria e, forse, spianando la strada alla sua, di vittoria. Ma Sinner, campione vero, al biscottone non ci ha mai nemmeno pensato: è sceso in campo e ha battuto Rune. Punto e stop.

E sull'onestà e lo spirito sportivo di Sinner ha detto la sua anche Goran Ivanisevic, coach di Djokovic, il tutto nella conferenza stampa che ha seguito la finalissima di domenica sera: "Vincendo contro Rune, Sinner ha dimostrato perché diventerà un campione. Grazie, Jannik: ti devo ringraziare per il tuo aiuto e per aver spinto Nole in semifinale. Dopo aver superato il girone, ero sicuro che Djokovic avrebbe vinto il torneo: quando il vero Novak entra in campo nessuno può vincere. Quando Sinner ha vinto contro Rune è stato un sollievo", ha premesso.

Dunque, un aneddoto: "Come abbiamo trascorso le ore tra la partita con Hurkacz e il successo di Jannik? Abbiamo mangiato una pizza fuori, io controllavo il punteggio. Dopo il primo set ero contento, poi una volta entrato in camera sono iniziati i guai. E qualcuno del team diceva che forse Sinner non ci avrebbe provato al 100%, essendo già in semifinale. Ma in quel match ha dimostrato di essere competitivo e di voler vincere, come sempre accade quando giochi davanti al tuo pubblico. Ho avuto molta paura per la palla break non trasformata da Rune nel terzo set", ha concluso Ivanisevic. Il quale ha ammesso di aver sudato freddo - "una volta entrato in camera sono iniziati i guai" -: già, perché Sinner aveva perso il secondo set. I guai sono finiti al terzo: Jannik ha battuto Rune e consegnato a Djokovic il pass per le semifinali.