Fazio, il clamoroso sfregio a Sinner: chi invita a Che tempo che fa

Intorno alle 21.30 sui social spunta uno screenshot di Che tempo che fa, praticamente in diretta. "Chi manca?", chiede malizioso. C'è Fabio Fazio, ovviamente. E poi, sorpresissima, in collegamento video da Torino si intravede Nole Djokovic, fresco di vittoria meritata (e dolorosa, per l'Italia) alle Atp Finals. La risposta al quesito allora è semplicissima: Sinner.

Proprio Jannik, appena asfaltato da Nole. I più ultrà lo considerano uno sfregio all'altoatesino, esagerando un po' in stile calcistico. Altri fanno notare come lo sgarbo Fazio lo abbia rifilato alla Rai, visto che Rai 1 ha trasmesso in diretta il match ma che alla fine Djokovic ha scelto lui, regalandogli una intervista esclusiva anche memore di quella in studio del 2014. Chiamasi scoop televisivo, semplicemente.

Lo sfregio vero è però a Roberto Burioni, il virologo ospite fisso da 3 anni di CTCF e che contro il "novax" Nole ha ingaggiato da tempo una battaglia senza esclusione di colpi e di sfottò. Chissà come avrà reagito a vedere il suo nemico nella sua trasmissione di riferimento. Un colpo basso a cui Fazio non ne ha aggiunti altri, visto che ha accuratamente evitato qualsiasi domanda sul tema Covid e vaccini per non guastare il clima conviviale.

Per la cronaca, nella sua intervista con Fazio sul Canale Nove, Djokovic è stato esempio di modestia e sportività: "Jannik è il numero uno italiano - ha detto - che ha fatto la storia dello sport in questo paese, sicuramente diventerà il numero uno del mondo e vincerà gli slam, non lo dico solo io, lo dicono in molti. È un grandissimo ragazzo, ha talento, dedizione, grandi valori, la sua famiglia e il suo team, sono tutti molto professionali... Auguro bellissime cose a lui... però quando non gioca". Grasse risate in studio da parte del padrone di casa.