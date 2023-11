Atp Finals, "chi dubitava dell'onestà di Sinner": clan-Djokovic, la confessione di Ivanisevic

20 novembre 2023 a

Alla fine la meglio ce l’ha avuta Novak Djokovic alle Nitto Atp Finals di Torino. Jannik Sinner ha ceduto con un doppio 6-3 in finale, ma è andato a casa a testa altissima. A 22 anni ha conquistato tutti, anche gli scettici che, a inizio settimana, dubitavano in un suo biscotto con Holger Rune per eliminare il serbo, nell’ultimo match dei gironi, poi passato alle semifinali avendo la meglio in due set anche di Carlos Alcaraz. Jannik è un ragazzo d'oro, di una correttezza unica, lo si è visto sempre in campo e fuori, ha giocato per vincere e ha vinto, seppur 2-1 contro Rune permettendo così l’accesso di Djoko alla fase finale del torneo.

Ivanisevic: “Vittoria di Sinner contro Rune un sollievo”

Dopo il trionfo di Nole, che si è preso il settimo titolo delle Finals (nessuno come lui), ha preso la parola anche Goran Ivanisevic, l’ex tennista che da qualche anno è il coach di Djokovic. Il croato ha risposto anche a una domanda sulla sfida tra Jannik e Rune, dicendo che nel team che segue il serbo c'era chi dubitava dell'onestà dell'italiano: "Quando Sinner ha vinto contro Rune, è stato un sollievo — dice —. Ricordo bene quella sera. Mentre giocavano abbiamo mangiato una pizza fuori, io controllavo il punteggio. Dopo il primo set ero contento, poi una volta entrato in camera sono iniziati i guai. Qualcuno del team diceva che forse Sinner non ci avrebbe provato al 100%, essendo già in semifinale”.

"Una volta entrati in stanza sono iniziati i guai": Sinner, il retroscena decisivo

Ivanisevic ironico? “Grazie Sinner per aver spinto Nole in semifinale”

E ancora: “Ma in quel match (Sinner, ndr) ha dimostrato di essere competitivo e di voler vincere, come sempre accade quando giochi davanti al tuo pubblico — ha aggiunto Ivanisevic —. Ho avuto molta paura per la palla break non trasformata da Rune nel terzo set". Sempre il vincitore di Wimbledon 2001 ha aggiungo di essere “un grande fan di Sinner, lo seguo da quando era junior, mi piace il suo tennis. Penso che sia migliorato molto nell’ultimo anno. Ora crede di poter vincere gli Slam, lo abbiamo visto anche in questa stagione: purtroppo a Wimbledon si è trovato Nole in semifinale. Penso che lui e Alcaraz saranno il futuro del tennis”. Infine un riconoscimento ancora alla sua sportività: “Vincendo contro Rune, Sinner ha dimostrato perché diventerà un campione. Grazie, Jannik: ti devo ringraziare per il tuo aiuto e per aver spinto Nole in semifinale. Dopo aver superato il girone, ero sicuro che Djokovic avrebbe vinto il torneo”.