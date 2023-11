Lando Norris, lo spaventoso team-radio dopo lo schianto: attimi di terrore in F1

20 novembre 2023 a

Un botto tremendo: la sua McLaren che perde aderenza, si gira su se stessa più volte e finisce contro le barriera. Per Lando Norris è stato un botto tremendo quello nel GP di Las Vegas, tanto da subire un colpo di frusta violento, che lo ha stordito. Per fortuna il britannico — portato per sicurezza al centro medico — se l’è cavata e sarà al via del GP di Abu Dhabi, l’ultimo di stagione, in programma domenica prossima negli Emirati Arabi. Oscar Piastri (10°) ha evitato la figuraccia al team di Woking, rimasto fuori nel Q1 in qualifica con entrambi i piloti, riuscendo a raccogliere un solo punto.

Norris non risponde, in McLaren sale la tensione. Poi Lando: “Tutto bene”

Coppa forse delle basse temperature notturne o di un problema alla sospensione, Norris ha fatto un brutto incidenti. E quando gli uomini dal box gli hanno chiesto come stesse, non ottenendo risposta per alcuni minuti, è salita la preoccupazione. “Lando, sei ok?", si sente dire una prima volta in radio da un ingegnere della scuderia di Woking. Una richiesta che cade nel silenzio. Lunghi secondi, che nel linguaggio della Formula 1 significa paura del peggio. Dal box ci riprovano: "Lando, sei ok?". Stavolta dall'abitacolo della vettura arriva una risposta, ma non è ancora tranquillizzante, anzi tutt'altro: è qualcosa a metà tra un respiro affannoso e un rantolo, poi finalmente si sente la voce di Lando dire la frase che tutti volevano sentire: "Sì, tutto bene".

Norris rassicura tutti: “Impatto duro, ma sto bene”

Dato il botto forte, Norris è stato quindi portato al centro medico, prima di venire dimesso dopo qualche ora e di lasciare un messaggio rassicurante ai fan in vista della gara di domenica prossima, che chiuderà la stagione. “Giornata dura. Impatto diro, ma mi sento bene! Grazie per tutti i messaggi. Ci vediamo il prossimo fine settimana”. A corredo anche l’emoticon di un cuore.