Cristiano Ronaldo fa annullare un calcio di rigore: una scena mai vista prima

Capocannoniere della Saudi League con 9 gol e il suo Al Nassr che insegue in classifica, al secondo posto, l'Al Hilal primo a +4. I numeri di Cristiano Ronaldo sono ottimi anche in Arabia Saudita. Il portoghese intanto ha giocato nel match di Champions asiatica contro il Persepolis, nel girone E. Una partita finita 0-0 e in cui la squadra di CR7 ha avuto la possibilità di calciare rigore. Ma, a sorpresa, proprio l’ex giocatore di Real Madrid, Manchester United e Juventus ha mostrato tutta la sua sportività con un gesto che ha dell’incredibile: quello di essere andato dall’arbitro e aver detto che non si trattasse di rigore in suo favore. CR7 ha più volte fatto “No” con le dita.

Ronaldo dice no: l’arbitro guarda l’episodio al Var e annulla rigore

La dinamica del fallo fischiato dall’arbitro è infatti chiara. Le immagini mostrano l'ex Juve anticipare l'avversario toccando per primo la palla, ma senza ricevere nessuno sgambetto. Ronaldo inciampa da solo, tant'è che quando cade per terra, rialzandosi, non protesta nemmeno. Sente soltanto il fischio dell'arbitro che indica il dischetto del rigore e immediatamente corre verso di lui per dirgli che non era penalty.

Un rigore che avrebbe avuto dello scandaloso se fosse stato calciato. Se l’arbitro inizialmente sembrava rimanere sui suoi passi, dopo le proteste di entrambe le panchina l’arbitro è stato costretto ad andare a rivedere l'azione al Var. Le immagini dal monitor hanno confermato il commento di Ronaldo e il fischietto ha cos’ annullato il tiro dal dischetto. Alla fine il match si è chiuso con uno 0-0 ma cambia poco per la formazione di casa: CR7, Brozovic e compagni sono sempre primi a 13 punti, dietro a Persepolis (8), Al Duhail e Istiklol (entrambi a 5).