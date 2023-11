Napoli, Walter Mazzarri si infuria coi suoi? Infortunato: una scena tragicomica

30 novembre 2023 a

La troppa adrenalina lo ha fregato. Per Walter Mazzarri il ritorno da allenatore in Champions con il suo Napoli è stato più doloroso del previsto. Il Real Madrid non ha fatto sconti ed è passato 4-2 al Bernabeu, per il tecnico invece un infortunio mentre era nella sua area davanti alla panchina.

Come riportato da Prime Video, infatti, si sarebbe infortunato durante una sfuriata con i suoi nel corso della partita di Champions. Dopo uno scatto rabbioso nella sua area tecnica, ha cominciato a tenersi la coscia e a zoppicare. Una serata particolarmente complicata per lui, che era anche sceso in campo con 38 di febbre. La qualificazione, dunque, i partenopei se la giocheranno nell’ultima sfida del Maradona contro il Braga, terzo nel girone e allo stato attuale in Europa League. Basterebbe un pari alla formazione di Mazzarri per evitare l’aggancio in classifica.

Garlando (Gazzetta): “Mazzarri ha ridato autostima al Napoli”

Il gioco degli azzurri convince intanto l’editorialista de La Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando, che ha parlato bene di quanto fatto dalla squadra mercoledì sera in Spagna: "Il passaggio al Bernabeu lascia solo energia positiva nella testa degli azzurri che hanno giocato un’ottima partita — si legge sulla Rosea — La banda Mazzarri è passata addirittura in vantaggio con Simeone che ha reso euforico un padre colchonero. Rimontato e sorpassato, il Napoli ha trovato ancora la forza di pareggiare con Anguissa e non ha mai abbassato gli occhi davanti al Real”.

Napoli ci crede ma cade contro il Real Madrid, qualificazione rinviata

Alla lunga ha dovuto arrendersi “alla classe infinita di Jude Bellingham che, da solo, ha compensato le numerose assenze di Ancelotti. L’autostima ritrovata, anche grazie a Mazzarri, trasformerà la fatica di Madrid in energia anti-Inter".