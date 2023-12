Djokovic, vedete questa racchetta? La ragazzina che sta per diventare ricca

01 dicembre 2023 a

Nel 2016 Abby Doherty, studentessa universitaria, era stata la fortunata spettatrie del Roland Garros, a Parigi, che si è ritrovata tra le mani la racchetta di Novak Djokovic utilizzata per sconfiggere in finale lo scozzese Andy Murray.

Un cimelio sportivo di grandissimo valore, vista la qualità di quel match e la sua portata "storica", che tra qualche settimana potrebbe diventare anche molto, molto redditizio. La ragazza infatti ha deciso di mettere all'asta la racchetta del campionissimo serbo, attuale numero 1 del Ranking Atp anche se uscito malconcio dalla sfida in Coppa Davis contro l'azzurro Jannik Sinner (che ha trascinato l'Italia alla seconda, storica vittoria dell'Insalatiera annullando 3 match point nel singolo contro Djokovic in semifinale).

Il prezzo? Base d'asta: 10mila dollari, poco più di 9mila euro. Probabile, vista la quantità di appassionati e collezionisti, che la cifra all'incanto schizzerà molto, molto più in alto.

Abby era stata immortalata quel giorno del 2016 dal padre, in una foto che ha fatto il giro del mondo: lei, raggiante, e la racchetta di Nole stretta al petto. Quella stessa racchetta con cui il serbo, sul mitico campo centrale del Roland Garros, aveva appena rimontato su Murray vincendo con autorevolezza per 3 set a 1 e con la quale, in piena estasi sportiva, aveva disegnato un cuore sulla terra rossa parigina.

La racchetta è una Head Speed Graphene Touch PT113B, è lunga 16 pollici con impugnatura in pelle di vitello personalizzata e doppio rivestimento. Ovvi i segni di usura, un valore aggiunto. Per chi fosse interessato, basta contattare la SCP Auctions.