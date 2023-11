Novak Djokovic che dice? Il clamoroso gesto di Benoit Paire in Portogallo

30 novembre 2023 a

Toh, chi si rivede! È un super Benoit Paire quello al Challenger Maia Open in Portogallo. Trentaquattro anni ed ex numero 18 al mondo nel 2016, il francese è noto per la sua esuberanza in campo. Durante il torneo ne ha combinata una delle sue, quando ha vissuto un serrato confronto a distanza con il pubblico, che ovviamente parteggiava per l’atleta di casa Jaime Faria. Dopo la vittoria il giocatore francese, si è lasciato andare ad un'esultanza un po' troppo veemente, identica a quella di Novak Djokovic — che aveva mimato i gesti di un direttore d’orchestra — nei confronti del pubblico di Torino (durante le Nitto Atp Finals) e la scorsa settimana nei quarti e alle semifinali di Coppa Davis contro Inghilterra e Italia. E chissà Nole che ne pensa...

Paire, rabbia e il “gesto del violino” come Djokovic contro il pubblico portoghese

Il match degli ottavi di finale del torneo portoghese è stata una vera e propria battaglia, visto che il 20enne portoghese numero 414 ha combattuto alla grande contro Paire. Si è aggiudicato il primo set al tie-break, prima del 6-3 finale del francese. Al momento di celebrare la vittoria, l’ex numero 18 al mondo ha sfogato la sua frustrazione per il comportamento anti-sportivo del pubblico portoghese. Esultando rabbiosamente con un urlaccio proprio in faccia ai tifosi, che hanno risposto fischiandolo.

Nessun riferimento all'avversario: il francese dopo la sua celebrazione particolare si è scusato con un cenno della mano con Faria, spiegandogli che non aveva niente contro di lui. Così, sono arrivati gli ultimi fischi, con Paire che ha finto di essere un direttore d’orchestra, mimando i gesti di Djokovic sia alle Finals che in Coppa Davis.