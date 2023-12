Napoli, esplode il caso dopo l'Inter: "Mortificati dalla serataccia", furia-Meluso

04 dicembre 2023 a

"Mazzarri ha preferito non venire, perché vogliamo che sia in panchina e volevamo evitare dichiarazioni che potessero creare problemi”. Dice così, con molta schiettezza, il direttore sportivo Mauro Meluso, ingaggiato in estate da Aurelio de Laurentiis per sostituire il partente Cristiano Giuntoli, ora con lo stesso ruolo alla Juventus. Il Napoli è appena caduto per 3-0 contro l’Inter, ma la rabbia è tanta per due episodi al limite. Il primo è il fallo di Lautaro Martinez su Lobotka, nell'occasione che ha poi portato al gol dell'1-0 di Calhanoglu, il secondo riguarda l'entrata di Acerbi su Osimhen che poteva portare a un possibile calcio di rigore.

Meluso (ds Napoli): “Su Osimhen era rigore, gol Calha viziato da un fallo su Lobotka”

Il Var, però, non è intervenuto e anche l'arbitro ha lasciato correre. Meluso ha messo subito in chiaro la posizione del Napoli: "Noi siamo molto scontenti, è una mortificazione che non ci meritiamo e non si meritano i nostri tifosi — dice Meluso — l'arbitro Massa è incappato in una giornataccia, che può capitare anche a qualsiasi giocatore”. E sugli episodi il d.s. va poi nello specifico: “Il primo gol (quello di Calhanoglu a fine primo tempo, nr) ci ha dato una mazzata a livello psicologico ed era viziato da un fallo su Lobotka, evidente e che credo meritasse l'intervento diretto dell'arbitro, senza neanche parlare di Var — dice — Il secondo episodio è il rigore non dato a Osimhen: quando ti prendono il tendine d'Achille vai giù, perdi la coordinazione e l’appoggio".

L'Inter cala il tris a Napoli: operazione controsorpasso riuscita

Meluso: “Non siamo complottisti, ma Massa ha condizionato la partita”

Il rigore non dato a Osimhen, per Meluso, è ancora più grave perché “al di là della posizione in campo di Massa, l’arbitro deve andare almeno a rivederlo al monitor — le sue parole — Poi magari può non darlo, ma deve andare almeno al monitor”. E ancora: ”Non facciamo dietrologia e non siamo complottisti, non vogliamo neanche che sia una giustificazione, ma ha condizionato la partita in maniera chiara — ha concluso — Sono rimasto sconcertato dalle decisioni prese".