Donnarumma espulso? Il baby Tenas fa i miracoli. E a fine partita... Gigio umiliato dai suoi

04 dicembre 2023 a

a

a

Una crisi profonda, quella di Gigio Donnarumma, mai troppo amato dai tifosi del Psg. Ma la situazione nell'ultima settimana è precipitata: prima l'incertezza in Champions League contro il Newcastel, una respinta sui piedi di Isak, che ha capitalizzato il regalo facendo gol. Dunque la papera con il Monaco: rinvio sbagliato e altro gol regalato agli avversari, anche se poi il Psg ha vinto e Gigio ha fatto grandi parate.

Dunque eccoci all'ultimo atto, quello di ieri, domenica 3 dicembre: Donnarumma espulso dopo 9 minuti di gioco per un intervento-killer. Proteste vane, quelle del portiere: addirittura il compagno di squadra Kylian Mbappè lo ha esortato in malo modo a lasciare in fretta il terreno di gioco. Alta tensione tra i due, insomma, così come è alta la tensione tra Gigio, i tifosi e anche il resto della squadra. Il portiere è da tempo nel mirino della stampa francese e della tifoseria, che dopo questi recenti fatti hanno alzato ulteriormente l'intensità dell'attacco.

Ma non è tutto. Già, perché dopo l'espulsione - nel match in trasferta contro il Le Havre, poi comunque vinto dai parigini - al posto di Donnarumma è entrato in campo il terzo portiere, il 22enne spagnolo Arnau Tenas, arrivato in estate dal Barcellona, dove non aveva mai giocato una partita, così come fino a ieri non aveva giocato neppure un minuto con il Psg (è il terzo portiere dietro a Donnarumma e Keylor Navas, che ieri era infortunato e non convocato).

Ecco, il punto è che Tenas, portiere di grandi speranze, ha fatto una partita clamorosa: sette, dicasi sette, parate decisive. Migliore in campo ed eroe della giornata. A fine partita tutti i compagni - Mbappè compreso - sono corsi ad abbracciarlo e a celebrarlo. Immagini che avranno fatto riflettere Donnarumma. Sabato prossimo, nel match contro il Nantes, potrebbe giocare ancora il giovane spagnolo: Donnarumma sarà squalificato e il recupero di Keylor Navas non è affatto scontato. Potrebbe subito avere una nuova occasione, insomma. E potrebbe iniziare a riscrivere le gerarchie tra i pali del Psg. Con buona pace di Gigio Donnarumma.