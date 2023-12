Milan, incubo De Ketelaere: quelle voci che filtrano dall'ambiente rossonero

07 dicembre 2023 a

Incroci pericolosi, anzi pericolosissimi. In tutti i sensi. Incroci che si concretizzeranno nel prossimo turno di Serie A e che riguardano il Milan, una delle squadre più discusse e chiacchierate del momento, con Stefano Pioli, così come la sua squadra, al centro di un periodo durissimo, anche se la vittoria contro il Frosinone all'ultimo turno di campionato ha dato un briciolo di sicurezza ai rossoneri.

Il punto è che sabato alle 18 il Milan sarà impegnato a Bergamo contro l'Atalanta, una partita che non è mai semplice, quella contro la Dea. Soprattutto se in trasferta. Certo, anche la squadra di Gian Piero Gasperini non passa un buon momento, anzi il momento è pessimo: tre sconfitte e un pari nelle ultime quattro di campionato.

E nel match con l'Atalanta, il Milan si ritroverà di fronte Charles De Ketelaere, il belga preso nell'estate 2022 a suon di milioni di euro e finito alla Dea dopo il fragoroso fallimento del primo anno (CDK è in prestito con diritto di riscatto). E a Bergamo, De Ketelaere, pur tra qualche alto e qualche basso, ha mostrato un buon calcio, insomma ha ritrovato se stesso. E la prima da avversario del Milan, per lui, potrebbe avere un sapore speciale. Ecco perché dall'ambiente rossonero filtra un poco di timore nell'idea di dover affrontare proprio il belga...