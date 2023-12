Ohtani e Rohm, i Paperoni dello sport giocano a baseball e golf: quanto incassano

Leonardo Iannacci 12 dicembre 2023 a

CR7 e Lionel Messi? Ci fanno la figura degli indigenti con i loro 70 milioni di euro annui che ricevono, rispettivamente, dall’Al-Nassr e dall’Inter Miami. Lebron James? Anche la stella Nba si imbarazza, visto che i Los Angeles Lakers per le sue magie ne sborsano “solo” 47.

Max Verstappen? Il campionissimo olandese che rischia a ogni gran premio la pelle si ferma a 60. Tutti in fila dietro i nuovi paperoni dello sport. Dal primo gennaio del prossimo anno la mappa degli ingaggi - senza considerare gli introiti derivanti da sponsorizzazioni o altro - sarà rivoluzionata per via dei contratti che Shohei Ohtani, talento del baseball giapponese, e Jon Rahm, golfista basco, hanno appena firmato. Ohtani ha messo il proprio scarabocchio su un accordo con i Los Angeles Dodgers che frutterà 700 milioni di dollari sino al 2034, Rohm ne porterà a casa 500 in un triennio.

Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire chi sono costoro. Shohei Ohtani, 29 anni, è la stella del batti-e-corri nipponico: nel marzo scorso ha vinto con la propria nazionale la World Baseball Classic ed è uno dei pochissimi interpreti in grado di eccellere sia sul monte di lancio che nel box di battuta, dote che nella MLB aveva soltanto il leggendario Babe Ruth. Con i suoi decennali 700 milioni di dollari, Ohtani ha sbriciolato il precedente record da 426,5 milioni stabilito da Mike Trout nel 2019.

FRANCHIGIA PRINCIPE

«Chiedo scusa per averci messo così tanto nel prendere questa decisione. Ho scelto i Los Angeles Dodgers e sono felice», ha fatto sapere su Instagram il talento giapponese. Il quale ha anche sottolineato i suoi obiettivi sportivi, non solo quelli relativi al conto in banca: sbarcato in MLB nel 2018, ha vinto due premi personali di MVP dell’American League nel 2021 e nel 2023.

Tuttavia con la sua ormai ex squadra, i Los Angeles Angels, non è mai riuscito a qualificarsi alla fase finale del campionato, ovvero i playoff e così ha scelto di passare ai Dodgers, franchigia principe del baseball a stelle e strisce. «Quello di Shohei è un contratto unico e storico per un giocatore unico e storico», ha aggiunto il suo agente Nez Balelo che ha siglato per il suo assistito un contratto con clausole speciali per alleggerire oneri di tasse e agevolare la flessibilità fiscale della franchigia.

Dal quadrato alle 18 buche dei green, il passo è breve. Numero 3 del ranking mondiale, Jon Rahm è un 29enne golfista che ha vinto due titolo Major ed è stato anche protagonista, nel marzo scorso, della Ryder Cup romana. Per 170 milioni di dollari il basco ha deciso di lasciare il PGA Tour e il DP World Tour e di accettare la super offerta della LIV, la Superlega araba di golf creata grazie alle infinite risorse del fondo sovrano PIF, da poco entrato anche anche nel basket Nba, nella Formula 1, nel calcio e persino nella boxe. «Questa è la decisione migliore per me e la famiglia. Non nascondo che anche il denaro sia stato uno dei grandi motivi che mi ha spinto a fare questa scelta», ha detto “faccia di bronzo” Rahm.