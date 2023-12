Novak Djokovic, "più soldi di quelli di cui ho bisogno": cifra record

13 dicembre 2023 a

Campione in campo, ma con un portofogli più gonfio che mai fuori. Novak Djokovic è uno dei più grandi tennisti di sempre e anche campione di generosità. Basti pensa a quello che sta facendo col connazionale Hamad Medjedovic, classe 2003, oggi a ridosso della Top-100 (è numero 113) ma a inizio anno fuori dai primi 250 del mondo, che in passato ha ammesso: “Novak Djokovic mi ha aiutato finanziariamente. Dandomi tutto ciò di cui ho bisogno per la mia carriera. Ha coperto tutto. Mi ha aiutato quando ne avevo bisogno e mi sta ancora aiutando in tutti i modi. Sono felice che sia lì per me".

Djokovic, oltre 166 milioni di euro vinti in premi in denaro

Un aiuto dato anche dalla possibilità di avere molti soldi in banca. Djokovic infatti conta oltre 143 milioni di sterline (più di 166 milioni di euro al cambio attuale) vinti in premi in denaro nel corso della sua carriera. Dato che arriva proprio dal sito dell'Atp tour. Interrogato da John Wertheim durante un'intervista di un’ora alla Cbs, ha fatto dichiarazioni importanti: “Ho soldi in abbondanza, sai? Più del necessario — le sue parole — ma le donne e gli uomini del mondo del tennis sono tanti. Stanno lottando molto per pagarsi tutte le spese. Tanta gente non lo sa, ma i giocatori in alcuni casi non possono permettersi gli allenatori. Saltano tornei. Molti di loro arrivano a lasciare il tennis pur avendo un grande talento. Semplicemente non ce la fanno”.

Djokovic, patrimonio da 231 milioni

Sempre secondo i dati Atp Tour (i dati erano dello scorso 30 giugno) Djokovic per patrimonio personale conta 231 milioni. Ha vinto il record assoluto di 23 titoli del Grande Slam, tra cui il record di 10 Australian Open. Oltre che ai montepremi, le sue ricchezze derivano da Hublot, Head, Raiffeisen Bank e Lacoste, che si dice valga 7,5 milioni di sterline all’anno (8,70 milioni di euro). La moglie Jelena (laureata alla Bocconi di Milano) gestisce la Novak Djokovic Foundation. Ha venduto lo scorso anno un appartamento in un condominio sulla spiaggia a Miami — disegnato da Renzo Piano — per 6 milioni di dollari, a soli due anni dall’acquisto.