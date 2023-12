Milan, la beffa: non si è qualificato per il gol del 2-1, ecco perché

14 dicembre 2023 a

Il Milan? Ha clamorosamente bruciato le sue opzioni di qualificazione agli ottavi di Champions con il gol del 2-1 contro il Newcastle. Vi chiederete il perché, ve lo spieghiamo. La soluzione arriva dal campo del Borussia Dortmund.

Come è noto i rossoneri avrebbero staccato il pass per il successivo turno di Champions solo grazie a una vittoria con il Newcastle e con una sconfitta del Psg sul campo del Dortmund. Ma quando mancavano circa cinque minuti alla fine della partita, in Germania è arrivata la notizia del vantaggio del Milan. La conferma del passaggio del turno per il Psg. E così a quanto pare Luis Enrique avrebbe dato l'ordine di non caricare e di non spingere più in avanti.

Una decisione a cui si sarebbe ribellato solo Mabppè. Il tecnico spagnolo con la qualificazione al sicuro ha evitato di far scoprire la squadra e così il psg non si è esposto al contropiede del Borussia. Una scelta, quella di Luis Enrique che di fatto ha un po' falsato il risultato con un biscottino fumante consumato negli ultimi minuti di gioco. Ed è stato lo stesso Luis Enrique a confermare quanto accaduto in campo: "All'85° abbiamo capito che il Milan stava vincendo e che questa vittoria ci qualificava – ha ammesso il tecnico spagnolo dopo la gara -. Questo è ciò che conta. Ho chiesto più controllo e meno rischi. Finire secondi in un girone del genere può essere soddisfacente. Questo ci permetterà di crescere. A febbraio saremo più forti".