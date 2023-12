Inter, "mai dubitare del Demone": dopo i sorteggi, spunta una clamorosa foto di Simone Inzaghi

18 dicembre 2023 a

Da anni, Simone Inzaghi si porta dietro un soprannome, bonario ma a tratti inquietante: il "Demone da Piacenza". Ovviamente, il mister non ha nulla di luciferino, il tutto nasce per alcune sue espressioni del volto, per la passione con la quale vive le partite in panchina, partite al termine delle quali spesso e volentieri arriva senza più un filo di voce, quasi impossibilitato a parlare nelle interviste di rito che seguono il triplice fischio finale.

E il "Demone", dopo la vittoria contro la Lazio della sua Inter di ieri in Serie A - vittoria netta e pesantissima all'Olimpico di Roma - aveva profetizzato che nel sorteggio di Champions League che si è tenuto oggi, agli ottavi la sua Inter avrebbe pescato il Manchester City, proprio quel City che ha battuto l'Inter nell'ultima finale della coppa più prestigiosa a livello europeo.

E invece no: niente City - per fortuna - per l'Inter, che dopo essersi qualificata con il secondo posto nel girone rischiava sorteggi proibitivi. L'urna ha riservato ai nerazzurri l'Atletico Madrid. Intendiamoci, una super-squadra, ma certo un Manchester City sarebbe stato ben più ostico.

Inter-Atletico, Napoli-Barça e Lazio-Bayern: sorteggio Champions, le strane parole di Inzaghi

Ma non è tutto: la Real Sociedad, la squadra spagnola che è arrivata prima nel girone davanti all'Inter, ha pescato il Psg, probabilmente l'avversario più temibile tra tutti i secondi classificati. Insomma, all'Inter aggiungendo questo dettaglio è andata davvero bene. E la circostanza non è sfuggita agli utenti che commentavano il sorteggio sui social. Per esempio Lineainter - ma sul tema i commenti su X sono davvero molti - scriveva: "Arrivando primo avrebbe preso il Psg. Mai dubitare del Demone". Il tutto in calce a una foto di un "indemoniato" Simone Inzaghi, il quale nel fotomontaggio che potete vedere qui in calce regge in mano una sorta di palla infuocata.