Stefano Pioli, si mette malissimo: prima del calcio d'inizio di Salernitana-Milan

23 dicembre 2023 a

a

a

Nervi tesi, anzi tesissimi in casa Milan. Soprattutto per il mister, Stefano Pioli, sempre più nel mirino. L'anticipo di venerdì sera, per i rossoneri, è stata un'altra partita da dimenticare: 2-2 all'Arechi contro la Salernitana ultima in classifica, un pareggio e un punticino acciuffati all'ultimo respiro grazie alla rete di Luka Jovic, alla terza marcatura in cinque partite.

Ora la pausa natalizia: fuori dalla Champions League e con una classifica in Serie A che non permette alcun sogno di gloria. Insomma, una stagione che rischia davvero di trasformarsi in un mezzo incubo, per il Milan. Poi gli infortuni: anche contro la Salernitana altri due stop, prima Kjaer e poi Tomori, fanno in totale 31 infortuni muscolari da inizio stagione. E per concludere il carnet di cattive notizie, mettiamoci anche la papera di Mike Maignan, il portierone che ha tradito sul tiro di Candreva, regalando il temporaneo 2-1 ai padroni di casa.

"Dove vuoi arrivare?": Pioli fuori controllo, sbrocca in conferenza stampa | Video

Come detto, per Pioli nervi tesi: nella conferenza stampa post-partita ha reagito male alla domanda di un giornalista sui troppi infortuni. Non ha nemmeno fatto terminare la domanda, "dove vuole arrivare?", gli ha intimato un Pioli davvero scuro in volto. Già, il mister si sente sotto assedio: si pensi all'hashtag #Pioliout, che ormai accompagna ogni partita dei rossoneri, hashtag dietro al quale si raccolgono i tifosi che ne invocano a gran voce l'esonero. Inutile dire che #Pioliout durante e dopo Salernitana-Milan è diventato di tendenza. Ecco, ma c'è di più: l'hashtag #Pioliout era entrato in tendenza su X ancor prima del calcio d'inizio. Circostanza che dà la cifra dell'assedio che sta vivendo mister Pioli e che può anche fornire una chiave interpretativa alle tensioni che animano l'allenatore del Milan.