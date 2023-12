Juve, Vlahovic segna il gol-vittoria? "Continuate a insultarlo": la frase che dice tutto

23 dicembre 2023 a

La Juventus non molla: soffre, si fa rimontare e poi vince allo Stirpe contro un ottimo Frosinone. E così i ragazzi di Massimiliano Allegri, in attesa della partita delle 18, si riportano a una sola lunghezza dell'Inter capolista, insomma fiato sul collo per Simone Inzaghi.

E per i bianconeri si registra un esordio da sogno per Kenan Yildiz: prima partita da titolare in bianconero per il turco e primo gol, dopo soli 13 minuti di gioco. Dunque, il pareggio nel secondo tempo dei padroni di casa: Baez brucia Kostic sullo scatto e sigla l'1-1. Ma ad acciuffare i tre punti ci pensa Dusan Vlahovic, che dopo un lungo digiuno ritrova l'appuntamento col gol: una zuccata chirurgica all'82esimo minuto di gioco che consegna la vittoria alla Juventus di Allegri.

Vlahovic, per inciso, era entrato a partita in corso, prendendo proprio il posto di Yildiz. E dopo il gol, i social si sono scatenati sul serbo. Già, perché Vlahovic è stato spesso discusso, parte della tifoseria nei mesi scorsi lo ha ripetutamente bersagliato, e anche Allegri lo ha relegato più volte in panchina. Eppure il serbo gode del favore di moltissimi tifosi bianconeri: dopo la rete della vittoria che consegna alla Juventus un Natale più dolce, ecco un diluvio di post e commenti su X. Uno per tutti: "Continuate ad insultarlo", scriveva un tifoso bianconero. E tifoso di Dusan Vlahovic, con discreta approssimazione.