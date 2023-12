Milan, Pioli a un passo dall'esonero: nuovo nome per il sostituto, sconcerto generale

23 dicembre 2023 a

La corsa di Stefano Pioli, da Sassuolo al Sassuolo. Nel luglio del 2020 l'allenatore del Milan venne confermato alla vigilia del match che consegno ai rossoneri la qualificazione matematica all'Europa League dopo una grande rimonta nel girone di ritorno, nella stagione pazza del Covid. Oggi, il tecnico di Parma sembra a un passo dall'esonero. Il pareggio 2-2 di Salerno non è piaciuto al patron Gerry Cardinale, e soprattutto la sua conferenza stampa molto nervosa è sembrato un chiaro segnale di debolezza.

Nelle ultime ore si è parlato insistentemente di "riflessioni", con la dirigenza rossonera che sembrerebbe intenzionata a dare a Pioli l'ennesima, ultima chance: se sabato 30 dicembre, tra una settimana, il Diavolo perderà in casa contro il Sassuolo (rieccolo) allora la panchina dell'allenatore dello scudetto 2022 salterà per davvero.

Troppo pesanti gli alti e bassi di questo 2023, con i 5 derby persi (male) contro l'Inter in tutte le competizioni, l'avvio incerto di questa stagione (terzo posto a -11 dall'Inter, di fatto fuori dalla corsa scudetto), l'eliminazione dalla Champions con retrocessione in Europa League, gli evidenti errori del suo staff in fase di preparazione atletica con una trentina di infortuni dei quali la stragrande maggioranza di natura muscolare. Inaccettabile.

Non è la prima volta in queste ultime settimane che si parla concretamente di esonero. Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic nelle vesti di consigliere di Cardinale aveva alzato le quotazioni di Ignazio Abate, allenatore della Primavera e grande amico dello svedese, come possibile sostituto di Pioli. Ora però avanzerebbe una nuova candidatura a sorpresa. Scartato il nome di Antonio Conte, il favorito a oggi pare essere Oliver Glasner, vincitore dell'Europa League nel 2022 con l'Eintracht Francoforte. Altri papabili, che però fanno storcere il naso ai tifosi, due inglesi: Graham Potter (ottimo al Brighton, disastroso al Chelsea) e Jesse Marsch del Leeds. In ogni caso, tre grosse incognite.