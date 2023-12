Gigio Donnarumma da Alberto Angela, esplode la rivolta dei tifosi

26 dicembre 2023 a

a

a

A Gigio Donnarumma i tifosi della sua ex squadra, il Milan, non perdonano nemmeno la partecipazione a Stanotte a... Parigi, il programma culturale condotto da Alberto Angela e andato in onda in prima serata la sera di Natale su Rai 1.

La trasmissione vuole far conoscere alcune delle più suggestive città europee ai telespettatori offrendo, tra gli altri, i contributi e le interviste ad alcuni italiani che vi vivono. Da due anni la capitale della Francia è la nuova casa di Donnarumma, il portiere della Nazionale campione d'Europa nel 2021 che pochi giorni dopo il trionfo azzurro a Wembley annunciò il passaggio al Psg, dicendo addio a parametro zero al Milan di cui era già diventato il giovanissimo capitano.

Un "tradimento" sportivo motivato con la volontà di andare a vincere (e con uno stipendio decisamente più gonfio) che mai è andato giù ai sostenitori del Diavolo. "Un grande campione italiano, diventato un po' parigino", lo introduce Alberto Angela. "Qui sembra tutto un sogno - ammette Gigio -. Ho iniziato a Castellammare e sono arrivato qui. Sono passato dal Milan che per me è stato tutto e poi sono arrivato qua. Una squadra incredibile, una società pazzesca. Ma se sono arrivato qui, devo ringraziare il Milan perché sono cresciuto lì, ho fatto tutto lì". Parole dolci per i colori rossoneri che però non placano la rabbia sui social dei tifosi. I commenti più generosi e gentili, infatti, sono quelli all'insegna del "perché" e del "Ma in che senso?".

"Certo che anche un bravissimo divulgatore come Alberto Angela invitare Donnarumma per parlare delle bellezze artistiche e culturali di Parigi... fermo restando che tra le sue cose in Tv la mia preferita resta questa!", ironizza Luca Rossi, giornalista e storica voce del tifo interista a QSVS su TeleLombardia.

"L'Italia è quel paese in cui Alberto Angela ti porta a Parigi e allo stesso tempo Verratti insegna il francese a Donnarumma senza manco sapere bene l'italiano", è un altro sfottò molto gettonato. "Grazie Alberto Angela per averci riproposto in prima serata Rai l'immortale gag in cui Verratti insegna il francese a Donnarumma", replica un altro utente. Chiusura con meme virale: "Non deve avere un senso, deve solo sembrare un casino".