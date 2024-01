Inter, Ravezzani: "Colpo dalla Juve", assalto sul mercato al big bianconero

11 gennaio 2024 a

Inter e Milan potrebbero essere interessate a Moise Kean della Juventus, secondo il direttore di TeleLombardia, Fabio Ravezzani. Proprio il giornalista ha detto così ai microfoni di TvPlay: “L’Inter si fermerà a Buchanan e non prenderà un attaccante — le sue parole — Il Milan ha preso Terracciano e potrebbe fermarsi qui. Alla Juve stanno capendo che se perdi un giocatore o due non devi comprarne subito un altro. Se volete un sussurro di mercato si dice che Inter e Milan possano essere interessate a Kean. Per ora però sono soltanto dei rumors".

Gazzetta: Milan, la punta in estate. La società valuta un altro centrale

Intanto il Milan continua a valutare ipotesi sul mercato. Nonostante il bisogno di una punta, questa arriverà molto probabilmente in estate secondo rivela La Gazzetta dello Sport. Mentre in questa finestra di mercato la società, che sta cercando di chiudere per il 18enne attaccante Popovic del Partizan Belgrado, sta ancora cercando un difensore centrale dopo l’acquisto Terracciano, utilizzabile sia dietro sia a centrocampo.

Ma non si penserà ovviamente solo al mercato in entrata, ma anche a quello in uscita: Mirante e Kjaer, per esempio, sono in scadenza e difficilmente resteranno, alcuni giovani andranno in prestito a giocare, Giroud deciderà in primavera cosa fare (è tentato dalla Mls americana), attenzione anche alle possibili offerte che potrebbero arrivare dai top club europei per i big del Diavolo (Theo, Maignan e Leao su tutti).