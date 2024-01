Adriano Panatta, "disgustato": Berrettini infortunato, le sue pesantissime parole

15 gennaio 2024 a

Niente da fare: Matteo Berrettini sta vivendo un incubo. Il fastidio al piede destro lo tormenta, tanto che il romano si è ritirato sia prima del match del Kooyong Classic contro Dominic Thiem, sia nel primo turno degli Australian Open contro il greco Stefanos Tsitsipas.

E il numero 18 al mondo nel 2001, Omar Camporese, ha detto che gli sembra “strano che Matteo provi a partecipare e poi si ritiri”, sulla sua situazione si è espresso anche il vincitore del Roland Garros 1976 Adriano Panatta durante la Domenica Sportiva: “La rinuncia di Matteo (agli Australian Open, ndr) è un vero peccato perché era andato fino in Australia convinto di poter giocare e invece non è stato così — ha detto — Fatemi però dire una cosa: sono letteralmente disgustato da quello che sta succedendo sui social contro questo ragazzo che viene incolpato di avere una bella ragazza e di vivere una storia d’amore. È veramente una cosa brutta sentire che la colpa sarebbe di Melissa Satta”.

Questa cosa “non c'entra assolutamente nulla con lei — ha aggiunto Panatta — (I tifosi) Se la prendessero invece contro la sfortuna che si sta accanendo contro di lui. Ricordo a tutti che Matteo era nella Top-10 mondiale riuscendo ad arrivare in finale a Wimbledon. La memoria è corta in troppe persone. L’amore non ha mai fatto male a nessuno. Sono veramente disgustato”.

Berrettini, una volta recuperato dal problema al piede, potrebbe tornare a giocare nei prossimi tornei grazie al ranking protetto. Difficilmente però lo si rivedrà in campo prima di marzo, quando Matteo potrebbe giocare i due Masters 1000 di Indian Wells e Miami. Tornei che però vedranno la partecipazione di tutti i top del mondo, per questo il cammino per il romano sarà tutt'altro che in discesa.