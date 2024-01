Mourinho, addio Roma e tradimento? "Con chi sta trattando"

22 gennaio 2024 a

José Mourinho al Napoli come prossima tappa della carriera dopo l’addio alla Roma? La bomba che avrebbe del clamoroso è stata lanciata dal Times. Il portoghese, secondo il tabloid inglese, avrebbe individuato nella squadra di Aurelio De Laurentiis la prossima tappa della sua carriera e per questo avrebbe chiesto al suo agente Jorge Mendes di organizzare, tra questa e la prossima settimana, un incontro col numero uno del club azzurro.

De Laurentiis e Mendes sono legati da amicizia datata e per questo non ci sarebbe bisogno di prendere appuntamento a Roma, ma forse, con Mourinho in fase di trasloco, sarebbe anche più semplice farli incontrare nei nuovi uffici della FilmAuro, nel cuore della Capitale.

Ma per un arrivo di Mourinho al Napoli il fattore economico non sarebbe indifferente. Il portoghese resta uno dei più importanti e pagati nel modo del calcio, e per questo se la squadra non entrasse in Champions dovrebbe ridimensionare il suo progetto. Da sistemare anche la questione dell’aspetto tecnico, dato che De Laurentiis è sempre stato a favore di un Napoli dal gioco bello e vincente, mentre Mou è più pratico che bello. Dopo Sarri e Spalletti, la voglia del presidente azzurro è di proseguire con il 4-3-3, sebbene il modulo abbia inciso negli errori di questa stagione, come De Laurentiis ha ammesso in passato. Il numero uno partenopeo però l’occhio a Mourinho lo strizzerebbe volentieri, dato che il portoghese sa entrare nella mente di giocatori e tifosi.