Lautaro, l'Inter trema: "Trovare un accordo non è facile"

“Lautaro Martinez è a livelli altissimi, poi trovare un accordo non è facile, ci sono tanti aspetti di cui discutere. Oggi non c'è ancora un accordo reale, stiamo tranquilli e parliamo con l'Inter con costanza”. Sono le parole di Alejandro Camano, l’agente di Lautaro Martinez che tratta un accordo per prolungare il contratto in scadenza nel 2026. Da quando indossa la fascia ereditata da Handanovic, l’argentino è risultato ancora più determinante in campo per l’Inter, decisivo dentro e fuori dal campo. Il suo legame con l'Inter è fatto d’amore e viene ribadito praticamente ogni giorno. Ma un accordo concreto in tal senso ancora non c’è e si tratterà di dialogare a oltranza.

"Lautaro è felice — ha aggiunto ancora il suo procuratore —. Ora l'importante è la squadra, il momento, e lui è felice". Tutte cose che, per altro, ha spesso ribadito lo stesso Lautaro in ogni intervista: "Lautaro è arrivato che era un ragazzo ed cresciuto tanto — ha detto ancora l’agente —, oggi è un giocatore fatto, è il capitano, ha due anni e mezzo di contratto, c'è tanto tempo per parlare, però trattiamo. Oggi il focus è fare alla grande in serie A e in Champions”.

Camano ha chiuso parlando di Simone Inzaghi: “Oggi l'allenatore dell'Inter è un top del calcio europeo — le parole dell’agente di Lautaro Martinez —. Ancelotti è il numero uno allenando la squadra più importante ma Simone Inzaghi è un grande, sta dimostrando le sue capacità: l'Inter ha perso una finale di Champions League con una grande partita e una prestazione importantissima e oggi è in testa al campionato: è un gruppo forte, dobbiamo essere felici se arriveremo al termine della stagione al comando della serie A”.