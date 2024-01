Jannik Sinner, ma come cammina? Il gesto scaramantico: l'ossessione che pochi conoscono

27 gennaio 2024 a

Posato, tranquillo, così tranquillo da esultare in modo contenuto dopo aver battuto Novak Djokovic alle semifinali degli Australian Open. Stiamo ovviamente parlando di Jannik Sinner, "un ragazzo normale", così come si è auto-definito. E quel "ragazzo normale" sta per giocarsi la sua prima finale di uno slam in carriera, contro il russo Daniil Medvedev, numero 2 al mondo. E lo fa scendendo in campo da favorito. Il tutto al termine di un torneo giocato in modo celestiale.

Insomma, in Italia monta la Sinner-mania, l'attesa è spasmodica. E così, tutti i riflettori sono puntati sull'altoatesino. Ed è proprio in questo contesto che i più attenti hanno notato un dettaglio fino ad oggi sfuggito ai più, dettaglio di cui dà conto Fanpage: il "ragazzo normale" di San Candido ha un rituale scaramantico. Già, anche lui si "concede" alla scaramanzia, diffusissima in tutti gli sport e forse nel tennis più che in tutti gli altri.

Si tratta di un gesto che Sinner ripete prima delle battute o in attesa di rispondere al servizio del suo avversario, ma anche quando cammina nella sua metà campo nei momenti in cui la palla è in gioco. Jannik - guardatevi le immagini con cura, se non ci credete - in queste tre situazioni, ovviamente non durante gli scambi, cammina sulle righe del campo soltanto col piede destro. Infatti, spesso e volentieri si può notare come l'italiano modifichi la sua andatura e la direzione in cui cammina, proprio per evitare di calpestare le righe col piede sinistro.

Un'abitudine scaramantica che, in verità, era già nota tra i "fedelissimi" di Jannik Sinner. Tanto che il diretto interessato la aveva confermata in un'intervista concessa a SuperTennis: "Non lo faccio sempre in giro, soltanto in campo passo sempre col piede destro sopra le righe". E quando dice sopra, intende dire che soltanto col piede destro si concede di calpestarle. Ed evviva la scaramanzia!