Serie A, Napoli-Verona 2-1: tre punti firmati Kvaratskhelia

Grazie ad una magia di Kvaratskhelia all'87' il Napoli piega il Verona in rimonta per 2-1, in una gara valida per la 23/a giornata. Masticano amaro i veneti, passati in vantaggio nella ripresa con Coppola al 72' ma raggiunti già al 79' dall'ex Ngonge al suo primo gol in maglia azzurra. Poi nel finale l'asso georgiano con una delle sue magie regala tre punti pesantissimi alla squadra di Mazzarri in chiave Champions League. Con questo risultato, infatti, i campioni d'Italia raggiungono momentaneamente la Roma al sesto posto con 35 punti a -1 da Atalanta e Bologna ma in attesa della sfida tra i nerazzurri orobici e la Lazio. Resta al terzultimo posto il Verona con 18 punti insieme a Cagliari ed Empoli.

Napoli pimpante nel primo tempo, con Kvaratskhelia che crea almeno due ottime grosse da rete, ma con Montipò che nega entrambe le volte la gioia del gol all'attaccante georgiano. Con il passare dei minuti la gara perde un po' di intensità con il Verona che si chiude bene e trova anche la possibilità di ripartire in contropiede, senza però impensierire mai la squadra di Mazzarri. Nella ripresa la squadra di Baroni sale ancora di intensità tanto da sfiorare a ripetizione il vantaggio con Coppola, Lazovic, Cabal e Folorunsho mentre il Napoli si replica a sua volta con il solito Kvaratskhelia e con una chance per Simeone sventata da Montipò. A venti minuti dalla fine, poi, passa meritatamente in vantaggio il Verona con un bel colpo di testa di Coppola su punizione dalla trequarti. Difesa del Napoli sorpresa. La squadra di Mazzarri prova a replicare con rabbia, ma ancora un super Montipò si supera prima su Mazzocchi e poi sul neo entrato Lindstrom. Il gol del pareggio azzurro lo firma, invece, un altro neo entrato vale a dire l'ex di turno Ngonge al 78' su assist di un ottimo Lindstrom. A tre minuti dal termine, poi, ci pensa un fenomenale Kvaratskhelia a fare esplodere il Maradona con un destro a giro dalla distanza che sorprende l'incolpevole Montipò sul secondo palo: è 2-1 Napoli. E per Mazzarri passa la paura.

Torino e Salernitana invece hanno pareggiato 0-0. I granata a caccia di un posto in Europa frenano la rincorsa portandosi a 32 punti, momentaneamente al decimo posto mentre la Salernitana, fanalino di coda, ottiene una piccola boccata d'ossigeno e smuove la classifica dopo quattro sconfitte consecutive portandosi a 13 punti. Prima frazione avara di emozioni con i due portieri mai impegnati, nella ripresa gara pi vivace ci i granata vicini al gol con Ricci che al 58' colpisce di testa trovando l'esterno della rete. Altro tentativo dei padroni di casa con Masina, Linetty e Pellegri che al 92' sfiora il secondo palo in torsione in testa. La Salernitana si fa pericolosa all'81' con un tentativo di Dia neutralizzato da Milinkovic-Savic.