Jannik Sinner, occasione d'oro: Medvedev non sarà a Rotterdam, pronto il sorpasso

05 febbraio 2024 a

a

a

Una occasione d'oro per Jannik Sinner. Gli organizzatori dell’"Abn Amro Open", l’Atp 500 di Rotterdam, hanno annunciato che il campione in carica Daniil Medvedev non sarà in campo nel torneo che inizierà la prossima settimana. Il moscovita dodici mesi fa ha sconfitto Jannik Sinner, che a questo punto vincendo il torneo salirebbe alla posizione di numero 3 del mondo, la migliore di sempre per un italiano nel tennis maschile. "Sfortunatamente devo cancellarmi dal torneo - ha scritto Medvedev sui profili social - dopo il percorso in Australia, particolarmente duro e lungo, il mio fisico e in particolar modo il mio piede destro non sono ancora al meglio". Per questo, ha detto, non potrà difendere il titolo.

Medvedev ha attualmente 8.765 punti in classifica. Dopo Rotterdam, dunque, perderà i 500 punti della vittoria di un anno fa e scenderà a 8.265. Sinner è oggi a 8.310. Lunedì perderà 240 punti (escono i 250 della vittoria a Montpellier, entrano i 10 di Cincinnati) e al termine dell’Abn Amro i 300 della finale dell’anno scorso.

Jannik Sinner in chiaro "per decreto": rumors sulla clamorosa mossa del governo

Dunque, un totale di 7.770 punti a cui vanno aggiunti quelli guadagnati a Rotterdam nel 2024. I 500 per la conquista del titolo, invece, lo renderebbero per soli 5 punti il primo italiano in Top 3 nell’era del ranking computerizzato. E solo il secondo di sempre dopo Nicola Pietrangeli, considerato il numero 3 del mondo nel 1959 e 1960 nelle classifiche stilate dal giornalista Lance Tingay. Insomma per Jannik c'è un'occasione unica per scalare un altro gradino della classifica.