Federico Chiesa, terremoto alla Juve: "Addio bianconero, ecco dove va"

14 febbraio 2024 a

a

a

Il sogno Scudetto è oramai svanito, e in casa Juventus si deve ora pensare a non lasciar passare un Milan scavalcato all’andata nella sfida vinta a San Siro. Finire bene la stagione, puntando alla vittoria in Coppa Italia, è l’obiettivo, poi sarà il momento dell’incontro tra Max Allegri e la società per decidere il futuro. E tra i temi sul tavolo ci sarà da sbrogliare i dubbi che riguardano il futuro di Federico Chiesa, che ha un contratto in scadenza nel 2025. Una trattativa, però, che per La Gazzetta dello Sport non è semplice affatto, dato che l’ex Fiorentina guadagna oltre 5 milioni di euro netti all’anno ed è reduce da stagioni complicate, anche a causa del brutto infortunio patito nel gennaio 2022 a Roma: la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Chiesa sul mercato? Intanto anche Kostic e Iling lo sono

La volontà del club bianconero è di abbassare la sua quota di ammortamento, così che un suo eventuale addio porterebbe più facilmente una plusvalenza, oltre che a non perdere l’esterno a parametro zero. Nel frattempo, è esploso Kenan Yildiz, fatto che non giova a Chiesa. La Juve, secondo la Rosea, potrebbe valutare di cederlo in estate, rinnovo o meno, dopo non aver inciso neanche contro l’Udinese da seconda punta e da ala sinistra.

"Conta anche il piacere": scommesse, le parole di Gigi Buffon fanno discutere

Dopo il buon avvio di campionato con quattro gol nel primo mese, il 3-5-2 non lo sta aiutando e Federico si sente limitato in campo. Così come lui, è dubbia anche la permanenza di Filip Kostic, non sceso in campo per ragioni tattiche ma calato nell’ultimo anno, tanto che la sua permanenza alla Juve nella prossima annata è oggi tutt’altro che sicura. Oltre a lui è sul mercato anche Samuel Iling Junior, il cui percorso di crescita pare essersi bloccato dopo un buon inizio.