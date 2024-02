Andreas Brehme, lo sfogo della compagna: "Morte improvvisa, inaspettata"

20 febbraio 2024 a

È morto a 63 anni Andreas Brehme. Campione del mondo con la Germania e protagonista nelle vittorie dell'Inter a fine anni '80, il calciatore è scomparso a causa di un arresto cardiaco a Monaco di Baviera nella notte. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore. I nerazzurri hanno voluto omaggiarlo definendolo "un giocatore magnifico, un grande interista, per sempre leggenda". FC Internazionale Milano e tutto il mondo Inter si uniscono dunque al cordoglio e fanno sapere che, "in ricordo del grande campione tedesco che ha vestito i colori nerazzurri dal 1988 al 1992 collezionando 154 presenze e 12 gol conquistando uno Scudetto, una Coppa Uefa e una Supercoppa Italiana, l'Inter scenderà in campo questa sera con l'Atletico Madrid indossando il lutto al braccio".

A esprimere il suo dolore anche Walter Zenga. L'ex compagno di squadra ha voluto ricordarlo su Instagram: "Te ne sei andato troppo presto Amico mio ma so che da lassù ci proteggerai e come al solito ti metterai lì e tirerai i rigori uno col destro e uno col sinistro...Buon viaggio amico mio, riposa in pace, non ti dico che sto piangendo perché so che tu mi abbracceresti e mi diresti 'dai Walter ci sono io'. Ciao Andy RIP".

Il mondo del calcio è in lutto: è morto Andreas Brehme, il malore improvviso

Intanto a rompere il silenzio chiedendo privacy è la compagna del campione. È stata proprio lei a diffondere la notizia. "È con profonda tristezza che annuncio a nome della famiglia che il mio compagno Andreas Brehme è morto improvvisamente e inaspettatamente a causa di un arresto cardiaco". Poi Susanne Schaefer ha voluto lanciare un appello: "Vi chiediamo di rispettare la nostra privacy e di astenervi dal fare domande in questo momento difficile".