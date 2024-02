Nicola Barella si infortuna? Il gesto di Simeone: sconcerto tra i tifosi dell'Inter

21 febbraio 2024 a

Colonna indiscussa del centrocampo nerazzurro, Nicolò Barella ha sofferto ieri di un infortunio durante il match d’andata degli ottavi di Champions contro l’Atletico Madrid. Una volta visto l’ex Cagliari sofferente in campo davanti a lui, Diego Pablo Simeone, ex giocatore dell’Inter dal 1997 al 1999 (anni che ha definito “migliori della mia vita” nella conferenza della vigilia), ha fatto il segno del cambio alla panchina e a Simone Inzaghi.

L'allenatore argentino dell'Atletico è abituato a dimenarsi e a urlare in panchina, facendo valere lo stesso carattere con cui si era contraddistinto anche nella sua carriera da giocatore. Il piccolo problema al ginocchio patito da Barella ha fatto spaventare tutti i suoi tifosi e anche Simeone, che a grandi gesti ha chiesto il cambio all’amico ed ex compagno alla Lazio Inzaghi.

Simeone, il gesto divide i tifosi sul web

Anche stavolta, Barella è stato uno dei migliori in campo. Dopo l’infortunio è stato ripreso dalle telecamere così come Simeone. Il centrocampista si è infatti fermato proprio sotto la sua panchina, mentre l'Inter era in possesso del pallone, palesemente dolorante. Il centrocampista si è toccato il ginocchio con una smorfia di fastidio sul viso, alzando la mano verso il suo compagno di squadra che voleva passargli il pallone: mentre era accasciato, Simeone si è accorto subito del suo problema e dopo il suo gesto — indicando il centrocampista per poi alzare le mani al cielo — ha richiamato anche il quarto ufficiale di gara.

La scena è diventata virale sui social e ha suscitato ironia tra i tifosi dell’Inter. Qualcuno l’ha vista invece in maniera polemica: secondo molti Simeone voleva approfittare della situazione per togliere una spina dal fianco dall'Atletico Madrid e privare l'Inter di una delle sue armi migliori della serata.