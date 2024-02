Jannik Sinner, la scelta commuove l'Italia: "Perché i miei nonni sono anziani"

23 febbraio 2024 a

Dopo l'Australian Open, la vittoria anche a Rotterdam all'Atp 500 e il secondo posto in classifica mondiale. Si sta parlando, ovviamente, di Jannik Sinner, il tennista italiano che sta vivendo un momento magico. E il futuro è ancora tutto da scrivere. Il prossimo impegno agli Indian Wells, in campo già il prossimo 6 marzo: di tempo per tirare il fiato, per l'altoatesino, ce n'è pochissimo.

Eppure, l'atleta di San Candido, quel poco tempo che resta a sua disposizione lo usa in un modo inconsueto, almeno per molti sportivi della sua fama. Già, il "no" a Sanremo conferma la sua ritrosia per i riflettori. E insomma, quando ha un buco, nessun vezzo da star: Jannik torna a casa.

Infatti nei giorni che hanno seguito la fine del torneo di Rotterdam, Sinner ha spiegato andando dritto al punto: "L'ho detto nei giorni scorsi che non vedevo l’ora di tornare a casa dai miei genitori". E ancora: "Dopo Melbourne ancora non sono riuscito a vederli. Partirò questa sera e resterò lì un paio di giorni prima di tornare a Montecarlo per riprendere gli allenamenti in vista di Indian Wells".

Ma non è tutto. Jannik Sinner, 22 anni, ha ulteriormente emozionato tutti i suoi tifosi che ne apprezzano la semplicità e i valori profondi. Quando gli hanno chiesto se approfitterà del ritorno a casa, tra le montagne, per dedicarsi allo sci, la sua altra grande passione, ha replicato: "Starò solo poco tempo nel posto dove sono nato. Quindi preferisco andare a trovare i miei nonni, che sono anziani", ha concluso. Semplicemente commovente.