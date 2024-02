Maurizio Sarri, il brutto sfogo dopo il ko: "Anche da zoppi"

27 febbraio 2024 a

Sconfitta di misura, sì, ma al Franchi il risultato in favore della Fiorentina poteva essere più largo rispetto al 2-1 con il quale il match contro la Lazio è terminato. E Maurizio Sarri non è stato sicuramente contento della prestazione dei suoi giocatori: "Anche da zoppi si poteva fare meglio di quello che abbiamo fatto stasera (lunedì sera, ndr) — sono le parole del tecnico a Dazn fotografando il momento attraversato dalla sua formazione — Nel primo tempo siamo andati in vantaggio immeritatamente e io negli spogliatoi, durante l'intervallo, sono stato molto chiaro coi ragazzi: quel risultato non sarebbe stato portato fino alla fine con quell'atteggiamento".

Sarri e i problemi della Lazio a Firenze

Quello che Maurizio Sarri ha tenuto a dire in conferenza stampa dopo la sfida di Firenze, letto tra le righe, è che non ha una rosa così profonda e attrezzata per reggere l'urto di più competizioni sempre su alti livelli, dal campionato alla Champions. Ecco spiegate così la vittoria contro il Bayern Monaco e le sconfitte contro Bologna e Fiorentina: "Siamo stati troppo piatti rispetto a un vantaggio immeritato e — ha aggiunto l’ex tecnico di Juve, Napoli e Chelsea — abbiamo proseguito a esserlo anche dopo un rigore sbagliato dagli avversari e dopo lo svantaggio”.

La Fiorentina batte la Lazio e scavalca i biancocelesti in classifica

Sarri: Zaccagni e Vicino inseriti per disperazione

E ancora: “Abbiamo anche qualche attenuante — ha aggiunto l’allenatore — Tre giocatori sono scesi in campo che avevano addosso sintomi influenzali, altri hanno svolto appena un solo allenamento in un mese, altri tre giocatori hanno bisogno di tirare il fiato ma non è possibile per come sono messe le cose. Il rischio c’era ma stasera è stato un po’ troppo accentuato questo calo. Mi viene il dubbio che non abbiamo la strutta materiale e mentale per fare tre-quattro competizioni”. Poi Sarri ha preso come riferimento due esempi: "Zaccagni e Vecino li abbiamo inseriti per disperazione perché non sarebbero stati pronti per entrare — ha concluso — Zaccagni ha fatto due allenamenti in 40 giorni. Vecino addiritura uno solo ieri (lunedì, ndr). Abbiamo forzato i rientri… io spero che possano riprendersi totalmente e tornare a darci una mano".