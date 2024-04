Jannik Sinner eliminato a Montecarlo: l'errore dell'arbitro, Tsitsipas in finale

Dopo un filotto incredibile di vittorie, arriva una sconfitta amarissima per Jannik Sinner. Il tennista altoatesino è stato eliminato ai quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo contro il greco Stefanos Tsitsipas. Una partita al cardiopalma, molto più combattuta di quanto si potesse immaginare alla vigilia. Tsitsipas le ha tentate davvero tutte e il primo set è stato un capolavoro del tennista greco. Dominante, è riuscito a mettere sotto il numero 2 al mondo e a imporsi per 6 a 4.

Nel secondo set è venuto fuori tutto il talento del fuoriclasse italiano: il Sinner che tutti abbiamo apprezzato in questi mesi ha ripreso in mano la racchetta e ha impartito una lezione di grande tennis a Tsitsipas. Dritto e rovescio, poca differenza. 6-3 senza appello che ha riaperto la partita e aperto le porte a terzo set. Jannik ha continuato sui livelli del secondo, mettendo all'angolo l'avversario.

Il match sembrava ormai indirizzato ma, come tante volte succede nello sport, è stato un episodio a svoltare la partita in senso opposto. Sul 3-1 nel terzo set, un clamoroso errore dell'arbitro ha trasformato la palla del 4-1 in quella del 3-2, cancellando il doppio break. La palla di Tsitsipas era uscita di almeno venti centimetri: questo avrebbe portato al doppio fallo, ma il giudice di gara non accorgendosene, ha concesso il punto al greco. A complicare ulteriormente la partita di Sinner un guaio fisico che l'ha costretto a stringere i denti nel finale. Tsitsipas ha chiuso il match con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-4.

