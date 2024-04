Inter, Calhanoglu se la ride con Zhang: "Ti son costato niente"

24 aprile 2024 a

«Sapevo che entrare in questa diretta sarebbe stato un errore», dice sorridendo il presidente Steven Zhang qualche secondo dopo aver accettato l’invito di Calhanoglu e Thuram, che sono appunto in diretta su Instagram. È il bizzarro episodio centrale del giorno dopo nerazzurro: «Presidente, noi due siamo costati zero, meno della sua auto. Vogliamo un regalo!», «Un orologio! Sei il miglior presidente del mondo!», «Per una settimana facciamo quello che vogliamo dai», «Cosa?», «Ti scrivo in privato Pres...».

Zhang poi chiede se «davvero Piero Ausilio si è fatto male» nei festeggiamenti («Sì, non gioca con il Torino», risponde Thuram) e chiede di non fare entrare in live Dimarco: «So già cosa vuole chiedermi...». Uno spasso che fa seriamente capire quanto il presidente sia vicino ai calciatori, quanto la sua età (32 anni) sia, in termini ambientali, un vantaggio. Allora invitano Barella che definisce «indegni» gli occhiali da sole di Thuram e Lautaro che risponde presente, come sempre in stagione. Chiede il francese: «Chiamate il Demone», che poi sarebbe Simone Inzaghi. Ma il capitano frena: «Il Demone non ha Instagram!». A un certo punto compare Dumfries sdraiato nella penombra, piuttosto provato.

D’altronde il gruppo squadra dopo il derby ha festeggiato con una cena privata fino a notte fonda, quando poi Di Marco, Calhanoglu, Barella, Dumfries e capitan Lautaro hanno raggiunto piazza Duomo, affacciandosi dal balcone di Terrazza 21, non prima di essere stati salutati dai tifosi appostati all'ingresso. Lì avrebbero dovuto recarsi anche ieri ma, visto il meteo, la parata è stata rinviata a domenica. La Lega quasi sicuramente accoglierà la richiesta del club di spostare Inter-Torino alle 12.30 di domenica in modo da poter garantire un migliore ordine pubblico in città alla luce del giorno. Il percorso della parata dovrebbe essere: viale Caprilli, piazzale Lotto, via Monte Rosa, Cadorna, centro. Il 19 maggio, infine, in occasione di Inter-Lazio, la squadra riceverà la coppa e si terrà un concerto al Meazza con Bocelli, igabue, Max Pezzali, Tananai e tanti altri.