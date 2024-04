Lorenzo Musetti in crisi: "Tutti fenomeni contro di me..."

Gabriele Galluccio 27 aprile 2024 a

«Tutti fenomeni contro di me...». Lorenzo Musetti deve liberarsi il più in fretta possibile di questi pensieri da perdenti. Il talento del numero 29 del ranking è fuori discussione, ma non basta neanche lontanamente se non è accompagnato dall’etica del lavoro e dalla giusta mentalità. A Madrid è arrivato un brutto ko al secondo turno per mano di Seyboth Wild (n.63), che si è imposto con un doppio 6-4.

L’azzurro sembrava in ripresa, ma tra Barcellona e Madrid sono arrivate due eliminazioni precoci. In totale sono 13 sconfitte su 22 match giocati in stagione: un bilancio davvero negativo per uno come Musetti, che fatica a evolversi e anzi sembra fare passi indietro, soprattutto a causa di un atteggiamento negativo. Eliminato anche Luciano Darderi, che però ha giocato una buonissima partita contro Taylor Fritz (n.13), cedendo il primo set solo al tie-break e perdendo il secondo 6-4. Oggi il secondo turno del 1000 di Madrid prosegue con il derby Sinner-Sonego, Arnaldi-Medvedev e Cobolli-Jarry.