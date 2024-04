Lazio-Verona, a Tudor basta Zaccagni: 1-0 per i biancocelesti

27 aprile 2024 a

a

a

Basta un gol di Zaccagni, all'esito di un secondo tempo decisamente più vivace del primo, alla Lazio per avere la meglio sul Verona. Per gli uomini di Igor Tudor tre punti d'oro che tengono viva la lotta per la Champions League in attesa dei risultati di domani, di Atalanta (in casa con l'Empoli) e Roma, che se la vedrà col Napoli al 'Maradona'.

Per i padroni di casa l'unico sussulto, nel primo tempo, arriva con un colpo di testa di Isaken sugli sviluppi di un corner che impegna seriamente Montipò. La Lazio si presenta nella ripresa con un piglio più deciso. Al 48' Montipò fa ancora una volta gli straordinari, deviando sul palo un'insidiosa conclusione di Luis Albero. Lo spagnolo ci riprova al 54' ma il suo tiro finisce sopra la traversa. Al 66' Pedro riceve da Kamada e spara di poco al lato. Tre minuti dopo Castellanos viene fermato ancora dall'ottimo Montipò e prova ad avventarsi sulla deviazione ma manda fuori.

Juventus-Milan, pareggio che non fa male a nessuno: il Milan blinda la Champions

È il prodromo del vantaggio che arriva al 72'. Zaccagni riceve sulla corsa un passaggio corto da Luis Alberto e batte l'estremo difensore dell'Hellas. Nel finale il Verona ci prova ma senza incidere. Con questa vittoria la Lazio sale provvisoriamente al sesto posto, superando l'Atalanta e posizionandosi a soli tre punti dalla Roma. Resta complicata la classifica dell'Hellas, costretta a tifare Bologna domani per non rischiare di essere raggiunta dall'Udinese.