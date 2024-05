Max Verstappen, bordata contro Newey: "Non dico che non faccia nulla, ma...". Timori in Ferrari

05 maggio 2024 a

a

a

Il mondo-Ferrari è in subbuglio e in attesa: dopo che Adrian Newey, il progettista dei miracoli, lo scorso mercoledì ha annunciato il suo addio alla Red Bull dopo 6 mondiali costruttori e 7 piloti, l'arrivo a Maranello del "genio della Formula 1" sembra sempre più vicino. Le voci infatti si rincorrono e si moltiplicano. E ancora, in molti hanno notato come ieri, sabato 4 maggio, prima della sprint-race Newey sia rimasto fermo in griglia lunghi minuti ad osservare la Ferrari, quasi ipnotizzato.

Eppure, secondo Max Verstappen, l'arrivo del progettista a Maranello potrebbe non avere l'impatto che molti si aspettano. Il campione della Red Bull ha detto la sua in conferenza stampa alla vigilia del Gp di Miami: "Anche se da fuori la situazione sembra molto brutta, dall'interno è meno drammatica di quello che sembra", ha premesso mostrando fiducia nel suo team, quella Red Bull scossa da scandali e addii.

Verstappen domina la sprint-race a Miami, Leclerc secondo. Super-Ricciardo: quarta piazza

"Hanno mostrato negli ultimi anni quanto è competitiva la macchina", ha aggiunto Max, il quale ha poi sostenuto che il ruolo di Newey, negli ultimi anni, sia stato ridimensionato rispetto al passato. "Non dico che non faccia nulla, ma molte persone non capiscono quello che faceva realmente", ha rimarcato sibillino. Una discreta bordata al progettista britannico, insomma. Ma Charles Leclerc la pensa diversamente. Chiamato a commentare le voci sull'arrivo di Newey, il pilota monegasco ha affermato: "È una delle persone con le quali chiunque nel paddock spera un giorno di poter lavorare. Negli ultimi sette-otto mesi abbiamo fatto progressi incredibili, e l'arrivo di Newey potrebbe fare la differenza", ha concluso il ferrarista.