Juventus, Massimiliano Allegri esonerato con effetto immediato

Esonerato con effetto immediato Massimiliano Allegri: non è più l'allenatore della Juventus. La società bianconera lo ha reso ufficiale con un comunicato: "L'esonero fa seguito a taluni comportamenti tenuti durante e dopo la finale di Coppa Italia che la società ha ritenuto non compatibili con i valori della Juventus e con il comportamento che deve tenere chi la rappresenta. Si conclude un periodo di collaborazione, iniziato nel 2014, ripartito nel 2021 e terminato dopo le ultime 3 stagioni insieme con la Finale di Coppa Italia. La società augura a Massimiliano Allegri buona fortuna per i suoi progetti futuri". Sollevato dall'incarico anche il suo staff.

Questa mattina il tecnico si era presentato regolarmente alla Continassa per dirigere l'allenamento. Nel pomeriggio l'incontro decisivo con la società, cui avrebbe preso parte anche il capo dell'area tecnica Cristiano Giuntoli. Dietro la decisione, dunque, c'è il fastidio del club per il comportamento tenuto da Allegri dopo la finale di Coppa Italia vinta dalla Juventus contro l'Atalanta. Alla fine del match anche un duro litigio con il direttore di Tutto Sport, con il quale poi però c'è stato un chiarimento.

In corsa per sostituire Allegri e guidare eventualmente la squadra nelle ultime due giornate ci sarebbe Paolo Montero, partito nella tarda mattinata con la Primavera, per la gara di domani contro il Frosinone.