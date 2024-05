Juventus, la telefonata di Elkann a Danilo: Allegri, cos'è successo poco prima dell'esonero

18 maggio 2024 a

Una telefonata per annunciare l'epilogo ormai scontato. Max Allegri non è più l'allenatore della Juventus. Si è conclusa anche l'era bis del tecnico livornese sulla panchina bianconera e il tutto si è consumato nel peggiore dei modi. Un comunicato freddo, non certo quello che ci si aspetterebbe per un allenatore che è rimasto seduto sulla panchina della squadra per 7 anni. "Sollevato dall’incarico per taluni comportamenti tenuti durante e dopo la finale di Coppa Italia che la società ha ritenuto non compatibili con i valori della Juventus e con il comportamento che deve tenere chi la rappresenta".

Dopo la finale vinta, con tanto di sfogo-show del tecnico della Juventus, la via verso l'addio era già tracciata. La lite con Giuntoli in campo e con il direttore di Tuttosport Guido Vaciago negli spogliatoi hanno messo la parola fine. Nella serata post vittoria, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, ci sarebbe stata una lunga telefonata tra John Elkann e il capitano della Juve, il difensore brasiliano Danilo. Nel colloquio, il patron bianconero avrebbe preannunciato l'esonero di Max Allegri, così da preparare mentalmente la squadra per le ultime due giornate di campionato.

In attesa di capire se il club intenterà la giusta causa come motivazione per l'esonero, la palla passa a Paolo Montero. L'ex difensore, ora allenatore della primavera, guiderà il gruppo nelle ultime partite. L'obiettivo è arrivare alla fine della stagione e annunciare subito dopo Thiago Motta, il preferito della dirigenza Juve.