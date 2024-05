Atalanta, colpaccio Champions: vince a Lecce e blinda il quinto posto

18 maggio 2024 a

L’Atalanta passa al Via del Mare contro il Lecce, 0-2 il finale, e blinda il quinto posto in classifica che la qualifica per la Champions, in attesa di giocarsi l’Europa League contro il Leverkusen a Dublino. La Dea allunga di sei punti sulla Roma, che domani sera affronta il Genoa all’Olimpico. Gol di De Ketelaere e Scamacca nella ripresa.

Inizio brillante dell’Atalanta, con Pasalic che viene fermato da Falcone al 7’, ma il Lecce replica subito, all’8’ con Piccoli fermato da Musso e poi ancora al 9’, palo e poi ancora Musso a salvare. Al 18’ è Scamacca a provarci, Falcone non trattiene e Baschirotto allontana. Ancora Lecce con Dorgu da fuori al 26’, il minuto dopo replica Scamacca con un gran tiro dalla distanza che finisce sopra la traversa. Prima della mezz’ora il Lecce manda fuori Gendrey, al suo posto Venuti. Dorgu spreca al 33’ calciando male un sinistro che non trova la porta, infine, sempre Dorgu che trova la rete nel primo minuto di recupero ma è un gol che non fa risultato per manifesto fuorigioco.

Il secondo tempo inizia con un gol meraviglioso di De Ketelaere, appena entrato in campo: lanciato a metà campo da Scamacca il belga si porta in area e con un cucchiaio dolce di sinistro scavalca Falcone al 47’. L’Atalanta raddoppia al 53’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo intercettato da Scamacca e probabilmente deviato di mano in rete da Falcone. Al 62’ entra Djimsiti per Scamacca, che deve arrivare al meglio alla finale di Europa League contro il Leverkusen, poi Adopo per Pasalic e Bonfanti per Bakker. Nel Lecce entra Rafia al posto di Ramadani. Tre i minuti di recupero.