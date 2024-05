Allegri, rissa a Pressing tra Sabatini e Trevisani: "Perché non lo hai detto in telecronaca?"

20 maggio 2024 a

a

a

Il gioco e la reputazione di Massimiliano Allegri alla Juventus continua a dividere. Tanto che a Pressing la lite tra Riccardo Trevisani e Sandro Sabatini non è passata inosservata.

A Pressing il primo ha scaldato gli animi: “Io spero che arrivi un allenatore bravo e che gli diano tre anni di tempo per vincere una Coppa Italia e dire che è stato molto bravo — le sue parole — Nel senso: tre anni di tempo per vincere una Coppa Italia a 54 milioni lordi è un capolavoro assoluto. Viene fatta passare per miracolo una cosa che non è un miracolo. Non è una cosa eccezionale, non è una cosa straordinaria. La Juventus è andata in Champions, ma ci è finita tra le prime quattro 82 volte su 100 campionati. La Juve in Champions League ci va a prescindere, ci va comunque. Oggi ha gli stessi punti del Bologna e qui si beatifica Allegri e non Thiago Motta: è un problema di comunicazione grave”.

John Elkann e Andrea Agnelli litigano su Max Allegri: cos'è successo dopo l'esonero

Dopo che Trevisani ha aggiunto che l’anno prossimo, pur non cambiando tanto, “la Juve giocherà un po’ meglio. E su questo sono pronto a scommettere entrambe le mani e forse pure i piedi”, Sabatini ha risposto: “Come ha giocato mercoledì?”, chiede. “Benissimo” risponde Trevisani. “E perché non lo hai detto in telecronaca?” punge. “Certo che l’ho detto”. “Non mi è sembrato, benissimo non l’ho mai sentito”, ha attaccato Sabatini. “Se tu parli degli ultimi tre anni è una grave mancanza non di rispetto — ha detto ancora il giornalista romano — ma di memoria sui cinque anni in cui Allegri ha vinto quel che c’era da vincere”.

"Cosa porta in panchina". Ufficiale, Montero si prende la Juve: la nota che nasconde lo schiaffo ad Allegri

Trevisani a quel punto è intervenuto: “Che c’entrano i cinque anni?”. E ancora: “Sono due squadre diverse — ha continua Sabatini — E la Juventus non va a prescindere in Champions. Dipende: la Juventus di Ravanelli ci andava in finale, ma non a prescindere: ci andava perché erano tutti bravi. Ci sono stati degli anni in cui la Juve l’Europa non l’ha neanche vista”. Parola così a Trevisani: “La Juve arriva in Champions dalla notte dei tempi”, ha detto ancora. “Ma che c’entra la notte dei tempi”, è intervenuto in tackle Sabatini. “Visto che tu parli di calcio, perché non parli di quello che hai visto mercoledì? — ha aggiunto polemico — Hai visto un allenatore che non sa allenare? Hai visto una squadra che gioca male? Hai visto dei giocatori che erano superiori a quelli dell’Atalanta? Hai visto tutti nazionali? C’erano sei nazionali nella Juve, sei nazionali nell’Atalanta. E vuoi sapere quant’era il costo dei cartellini? Con Rabiot a zero il costo dei cartellini era uguale, valutazione Transfermarkt. Ma che cosa state raccontando?”.

E Trevisani ha controbattuto: “Cosa c’entra Transfermarkt, conta il valore. Vogliamo paragonare Chiesa e Vlahovic a De Ketelaere e Lookman?”. Quindi Sabatini: “Che vuol dire? Ti ho mica nominato Ederson a Nicolussi Caviglia? Ti ho nominato Koopmeiners? Chi vuole comprare la Juve? Koopmeiners e costa 70 milioni. Perché non lo dici?”. “E che c’entra — ha replicato ancora Trevisani — I calciatori della Atalanta sono meno forti di quelli della Juve, Sandro”. “Avete voglia di raccontare una cosa che non esiste, che non è mai esistita. Ci sono 54 milioni e una Coppa Italia: questi sono i fatti. Tutto il resto sono le cose che raccontate voi” sostiene Trevisani. E Sabatini: “Allegri sa allenare e sa fare il proprio mestiere — ha concluso — Voi avete raccontato per un anno e mezzo le difficoltà di un uomo con una squadra che non è la Juventus che va in automatico in Champions League come incapacità di Allegri. E questa è la cosa più grave che avete detto. Voi avete detto: ‘non gioca al calcio‘”.