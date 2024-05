Calafiori chiuso in un armadio, "non dovevi dirlo": caos prima di Bologna-Juve

21 maggio 2024 a

È uno dei giocatori chiave del Bologna. Riccardo Calafiori è stato autore di una grande stagione e ha già gli occhi addosso della Juventus, che sarà pronta a formulare un’offerta per prenderlo fine state.

Dopo il 3-3 dei rossoblù proprio contro i bianconeri, il terzino si è presentato ai microfoni di Dazn in compagnia di De Silvestri e Orsolini, scatenati. Proprio l’ex Lazio ha simpaticamente ricordato a Calafiori: "Oggi abbiamo preso il caffè e ti ho detto: ‘Oh è arrivata l'ora di fare un gol' e tu mi hai detto ‘no, è troppo tardi'. Invece dopo 3 minuti…”.

Da 3-0 a 3-3: la Juve riacciuffa il Bologna nel finale di una partita dal sapore di Champions

Ma non solo, dato che De Silvestri ha anche raccontato di aver chiuso in un armadio Calafiori per pochi secondi prima della sfida contro la squadra di Montero. Una situazione senza senso, ma associata scherzosamente alla possibilità di segnare proprio nel penultimo match stagionale, prima di celebrare la Champions con i tifosi. "Si ma digli cosa abbiamo fatto per farmi fare gol — le parole di Calafiori — C’era questo aneddoto, scaramantico. Mi sono messo dentro un armadio per cinque secondi, chiuso e mi hanno detto ‘se lo fai, fai gol’". Sia De Silvestri che Orsolini stando allo scherzo hanno sottolineato come Calafiori avesse dovuto in realtà mantenere il silenzio e non svelare tutto: "Ma non lo devi dire fratè — ha detto Calafiori — Così hai detto proprio tutto. Gli avevamo detto di non dirlo". Troppo felice Calafiori per non rivelare quanto accaduto a conferma della bella atmosfera interna allo spogliatoio: "No no devo dire tutto”. Nel finale il colpo di scena: la ragazza di Riccardo arrivata interrompendo l’intervista per dare un bacio al terzino.