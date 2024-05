Inter, l'agente di Lautaro Martinez avverte Oaktree: "Non a tutti costi, la carriera è corta"

24 maggio 2024 a

Le ovvie incertezze legate al passaggio della proprietà dell'Inter da Suning a Oaktree rischiano di gettare ombre anche sul rinnovo di Lautaro Martinez, il bomber argentino del ventesimo scudetto.

Il fondo americano che ha rilevato il club dopo il mancato pagamento del debito contratto dall'ormai ex presidente Steven Zhang ha già confermato l'intero staff dirigenziale nerazzurro ma Alejandro Camano, agente del Toro, ha subito lanciato un messaggio chiaro ai nuovi proprietari sul tema del rinnovo di contratto, una trattativa che procede (a rilento) da diversi mesi: "Immagino quindi debbano sistemare le loro questioni interne - ha spiegato il procuratore a FcInterNews -. Poi ci vedremo, come sempre. Lautaro si sente al 100% parte integrante del club, ha ancora due anni di contratto, questo significa che ci sono due anni per definire la situazione".

"Cosa voglio dire? Che fino al 2026 solo l'Inter può prendere la decisione di venderlo. Lui al momento è super felice dell'attuale contratto. L'Inter vuole rinnovare - ha proseguito -, e noi abbiamo già detto di sì, perché Lautaro è felicissimo all'Inter. Vuole restare e rinnovare, ma si dovrà parlare di che giocatore è diventato oggi. Se per tutto il mondo è paragonabile a un Haaland, un Mbappé, a giocatori di altissimo livello internazionale, si deve partire da qui. In Italia ci sono calciatori che guadagnano di più e hanno fatto di meno. Dovrò affrontare tutte queste tematiche con l'Inter quando ci vedremo. Attenzione: non abbiamo parlato con alcun club per una sua eventuale cessione, proprio perché il ragazzo vuole rimanere a Milano. È fondamentale spiegare alla gente che Lautaro è disponibile a trovare un accordo con i nerazzurri, ma non in qualsiasi modo. I tifosi non devono avere paura, perché sanno che Lautaro ama l'Inter. Poi certo, la professione del calciatore è corta. E si deve adattare la situazione di Martinez a quella del mercato".

"Lui intanto continua a dirmi di non sentire alcun club, perché vuole restare all'Inter alle giuste condizioni. Non abbiamo mai pensato di andare via. Anzi vorremmo restare per tutta la vita. Spero e credo possa essere così", ha concluso l'agente di Martinez.