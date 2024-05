Milan, Maignan ancora infortunato: un pesante indizio

24 maggio 2024 a

Un altro infortunio, un'altra assenza. Che per Mike Maignan non sia stata un stagione particolarmente positiva è un dato di fatto e la conclusione va proprio in questa direzione. Nell'ultimo allenamento, infatti, il portiere del Milan, come comunicato dal club, "nell'effettuare una parata ha riportato la lussazione del quinto dito della mano sinistra. Prontamente ridotta, i successivi esami radiologici hanno escluso fratture. Indosserà un tutore per una settimana fino a nuovo controllo specialistico".

Niente Salernitana quindi, ma quanto meno non sembra a rischio la partecipazione all'Europeo con la Francia, dopo che Magic Mike era già stato costretto a saltare l'ultimo Mondiale in Qatar per infortunio. Resta un tema impattante però a livello di calciomercato: nelle tre stagioni al Milan, il 29enne portiere francese ex Lille ha saltato 39 partite su 147 totali. Troppe. Ecco perché dopo l'europeo proprio Maignan potrebbe essere il primo della lista dei "sacrifici eccellenti".

In vista della sfida di sabato sera contro i campani, quando il Milan scenderà in campo con la nuova maglia per la prossima stagione, Stefano Pioli sembra intenzionato a riproporre la miglior formazione: davanti a Sportiello ci saranno Calabria, Tomori, Kjaer e Theo Hernandez, Bennacer e Reijnders a centrocampo, Pulisic, Loftus-Cheek e Leao dietro Giroud. Il francese vuole congedarsi dal pubblico di San Siro con un gol, prima di ricevere insieme a Kjaer il saluto del popolo milanista al termine della partita. Nelle ultime ore, peraltro, si sono sparse voci clamorose dal Portogallo che vorrebbero anche Leao tra i possibili partenti, con gli arabi dell'Al Hilal pronti a pagare la clausola da 175 milioni ai rossoneri e a coprire d'oro il numero 10, con 50 milioni a stagione. Cifre fuori dalla portata dei top club europei, ma in questo caso dovrà decidere il giocatore.

Sarà ultimo saluto anche per Pioli: tra poche ore dovrebbe infatti arrivare l'ufficialità della separazione dal Milan, anche se nel comunicato emesso dal club non ci sarà il termine "esonero", bensì quello di "rescissione del contratto", dopo l'accordo trovato nei giorni scorsi a Casa Milan tra i suoi agenti e la dirigenza rossonera. Che, probabilmente all'inizio della prossima settimana, dovrà comunicare il nome del prossimo allenatore: salvo clamorose sorprese, al momento difficili da immaginare, sarà Paulo Fonseca.